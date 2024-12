Ajudar a educar els nens senegalesos, la iniciativa que signa ‘Bicicletas sin Fronteras’

El Bici Lab Andorra dedica la quarta exposició efímera al projecte ‘Bicicletas sin Frontera’, una iniciativa solidària que facilita l’accés a l’educació dels infants senegalesos utilitzant la bicicleta com a eina d’integració i d’igualtat d’oportunitats. La mostra, que es podrà visitar la setmana vinent de forma lliure i gratuïta, estarà disponible al vestíbul del museu a partir d’aquest dimarts, 17 de desembre, fins al 8 de febrer del 2025.

Amb aquesta nova exposició efímera, l’equipament dona a conèixer, de molt més a prop, les accions que l’associació solidària i d’integració social realitza mitjançant la bicicleta. Concretament, el certamen desenvolupa el projecte ‘Bicicletes per a l’Educació’, el qual té com a principal objectiu proveir de bicicletes a tots els estudiants de les zones rurals del Senegal.

Val a dir que per aquesta campanya benèfica, conjuntament amb Tannus i Moma Bikes, s’ha dissenyat la ‘baobike’, una bicicleta adequada als terrenys i les necessitats dels estudiants per fer d’aquest vehicle una eina de mobilitat útil i perdurable. Per aquesta raó, l’espai d’exposició habilitat es complementarà amb una d’aquestes ‘baobikes’ proveïdes a l’Àfrica.

Altrament, cal recordar que ‘Bicicletas sin Fronteras’ pren en relleu de ‘Bicitrial’, que feia conèixer aquesta disciplina de la mà del pilot andorrà, Xavi Casas, la qual va estar disponible entre desembre del 2023 i el març d’enguany; com també l’exposició efímera ‘Aprèn a rodar’, que mostrava l’obra artística col·laborativa feta pels joves ciclistes d’entre 6 i 12 anys que van participar en la jornada de mobilitat i ‘Pedalant com ahir’, on s’explicava, des d’un prisma històric, la primera edició de la ‘Volta a Catalunya’.