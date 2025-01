2.000 racions d’escudella servides a Encamp amb una subhasta solidària

Les baixes temperatures hivernals no han impedit que aquest diumenge, a Encamp, es repartissin un total de 2.000 racions d’escudella de Sant Antoni a tots els comensals que s’han apropat avui a la plaça de Sant Miquel per gaudir de la tradicional festa popular. Una jornada, val a dir, que ha començat de bon matí amb els escudellaires cuinant l’escudella que s’ha començat a servir a partir de les 13.30 hores.

“En l’àmbit organitzatiu, la novetat d’aquest any, que ja va funcionar molt bé al Pas de la Casa i que estem convençuts que també tindrà èxit aquí, són aquests recipients de paper orgànic especials per a l’escudella. Això ens permet que la gent pugui emportar-se la seva ració amb el tros de tortell” ha comentat sobre la celebració el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans. “Esperem que sigui un èxit i que puguem repartir les 2.000 racions que els escudellaires estan cuinant des de les 03.00 del matí aquí a la plaça Sant Miquel” ha afegit hores abans del dinar, mentre recorda que ja fa anys que també s’ofereix una opció apta per a persones celíaques.

“A més, hi ha molta gent que opta pel plat commemoratiu, un element patrimonial de la nostra parròquia, aquest any amb el disseny de Ràdio Andorra. Un plat de ceràmica que es ven per vuit euros i que, a banda de ser un bon record, et permet emportar-te’l ple d’escudella” ha destacat el conseller encampadà. Abans del repartiment de l’escudella, però, s’han celebrat els Encants, la subhasta de productes derivats de la matança del porc i altres menjars aportats per diverses cases i comerços. Com ja és habitual, la recaptació d’aquest any també es destinarà a una causa solidària.