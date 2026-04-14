Els comuns recorreran al Superior la sentència, favorable a l’Executiu, sobre el cas de les transferències

Després que la setmana passada la Batllia desestimés la demanda presentada pels set comuns, els quals reclamaven més de 7,5 milions d’euros −i subsidiàriament un milió addicional−en concepte de regularització de les transferències corresponents al 2017, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha anunciat que recorreran a la sentència.
“S’ha acordat per part dels comuns continuar amb el procés d’interposició dels recursos a instàncies superiors”, ha afirmat Mas, en la roda de premsa posterior a la reunió de consols celebrada aquest dimarts, en la qual s’ha pres aquesta decisió després “d’analitzar sentència també amb els nostres serveis jurídics”.
En aquest sentit, Mas ha subratllat que la voluntat dels comuns és tenir un “posicionament clar” en la interpretació d’aquest article per saber exactament “si cal o no reclamar aquell import de les transferències del 2016 que s’havien de liquidar als comuns”, ha esmentat.
Concretament, l’article estableix que l’import a transferir cada exercici serà el resultat d’aplicar el percentatge del 18% sobre els ingressos tributaris ajustats, liquidats i imputables comptablement al Pressupost de l’Administració general, efectivament realitzats en l’exercici immediatament anterior.
Per aquest motiu, la defensa dels comuns es basa en el fet que la base de càlcul s’ha de fonamentar en els ingressos liquidats, mentre que el Govern sosté que s’ha de fer sobre els ingressos efectivament cobrats. D’aquesta manera, els comuns estan preparant els arguments per defensar la posició comunal i ho faran per totes les vies legals possibles.