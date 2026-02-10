[Amb vídeo]: Un bloc de granit d’1,5 metres cúbics es desprèn i aixeca una gran polseguera sense provocar danys

Un despreniment de rocs s’ha produït aquest dimarts a la tarda, a les 18.16 hores, darrere del carrer dels Barrers, a la zona de Santa Coloma. L’incident ha provocat la mobilització de dues dotacions del Cos de Bombers, amb un total de quatre efectius, els quals s’han desplaçat fins al lloc per avaluar la situació, segons han confirmat fonts oficials a EL PERIÒDIC.
El bloc de pedra de més dimensions tenia un volum aproximat d’un metre cúbic i mig i era de granit. El despreniment s’ha produït en un punt on hi ha instal·lades barreres dinàmiques, dissenyades per contenir aquest tipus de caigudes. En aquest cas, el roc no ha causat danys a les estructures de protecció ni ha afectat l’entorn immediat.
Els bombers han realitzat una inspecció visual de la zona per comprovar l’estat de les barreres i descartar riscos immediats. Com a mesura preventiva, està previst que aquest dimecres es dugui a terme un vol de dron amb la participació d’un geòleg, amb l’objectiu d’analitzar l’estat del talús i valorar la seguretat de la zona des d’una perspectiva aèria.
El despreniment ha aixecat una important quantitat de pols, visible des de l’entorn proper. La zona afectada es troba a prop d’un espai residencial i d’una àrea d’estacionament, fet que ha generat expectació entre alguns veïns. No consten persones ferides ni danys materials.