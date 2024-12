Extingit un incendi en una botiga de materials esportius a Andorra la Vella

Aquest dimecres al vespre, els Bombers van extingir un incendi originat en una botiga de materials i suplements esportius situada al carrer Pere d’Urg, a Andorra la Vella. L’incident va començar cap a les 19.30 hores i va requerir el desallotjament de l’edifici afectat, ja que la cortina de fum es va propagar ràpidament des del local tancat cap a les altres plantes.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres camions de bombers des de la capital i un quart des de la Massana, que va proporcionar suport logístic. Segons el cos de Bombers, es van mobilitzar deu efectius, incloent-hi dues unitats d’extinció, un camió amb escala i un braç articulat. També hi va acudir el cap de guàrdia per coordinar l’operatiu.

Els Bombers han explicat que l’incendi no va causar ferits, tot i que l’operació va ser complexa per les característiques del carrer i la necessitat de mobilitzar equips addicionals. “Sempre actuem seguint un protocol estricte quan es tracta d’edificis; no sabem si el foc pot afectar pisos superiors o inferiors, així que enviem tots els recursos necessaris per estar preparats”, han declarat fonts del cos.

El foc va ser extingit sense dificultats majors, però l’operatiu va requerir una ràpida intervenció per evitar danys més greus a l’edifici. Segons els Bombers, aquest tipus de mobilització és habitual per garantir la seguretat i evitar riscos en zones densament poblades com el centre d’Andorra la Vella.