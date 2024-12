Dos accidents a la C-14 per presència de gel dificulten la circulació entre Tiurana i Vilanova de l’Aguda

La carretera C-14 ha viscut aquest matí dos accidents consecutius que han complicat seriosament la circulació, possiblement a causa de la presència de gel, segons han informat el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Bombers de la Generalitat.

El primer incident s’ha produït a les 07.48 h, quan la via ha quedat tallada en ambdós sentits per un accident que ha implicat la sortida de via de tres camions i una col·lisió lleu entre dos turismes. Els equips d’emergència s’han desplaçat fins al lloc dels fets per gestionar la situació, mentre que el servei de carreteres ha iniciat les tasques per tirar sal a la calçada i reduir el risc de sinistralitat. A les 08.11 h s’ha pogut restablir parcialment la circulació amb pas alternatiu.

La situació, però, ha empitjorat pocs minuts després quan a les 08.29 h s’ha tornat a tallar la carretera, agreujant encara més les afectacions. El gel detectat al paviment i les baixes temperatures, han fet imprescindible mantenir actius els treballs de seguretat per evitar nous incidents.

Els Bombers i els serveis de carreteres continuen treballant intensament per restablir la normalitat. Mentrestant, les autoritats recomanen als conductors extremar les precaucions, reduir la velocitat i estar especialment atents a les condicions de la via.