Detingut a la frontera un home amb 5,72 grams d’amfetamina i 1,74 grams de ketamina

La Policia ha detingut durant el cap de setmana tres persones, totes turistes, com a presumptes autores de delictes relacionats amb la salut pública. Les actuacions es van iniciar divendres al matí a la frontera amb França, on un home de 37 anys ha estat interceptat amb 5,72 grams d’amfetamina i 1,74 grams de ketamina. A la tarda del mateix dia, una dona de 28 anys ha estat arrestada al mateix lloc quan transportava 1,6 grams de cocaïna i 4,3 grams de marihuana. La tercera detenció ha tingut lloc la matinada de dissabte al Pas de la Casa, on un home de 28 anys ha estat arrestat en possessió d’1,3 grams de cocaïna després de ser implicat en una alteració d’ordre públic en un local d’oci nocturn.

A més, set persones han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb taxes que oscil·len entre 0,90 i 2,36. D’aquestes, cinc són turistes d’entre 23 i 36 anys. Dos d’ells han protagonitzat accidents amb danys materials: un en un aparcament del Tarter durant la matinada de diumenge i un altre a la rotonda d’Aixovall diumenge a la tarda.

Els altres dos arrestos estan relacionats amb accidents amb ferits. Un home de 63 anys ha estat detingut dissabte al vespre a Sant Julià de Lòria després d’atropellar un menor de 10 anys en un pas de vianants a l’avinguda Rocafort. L’altre incident ha tingut lloc la matinada de diumenge a la Massana, quan un conductor de 24 anys ha perdut el control del seu vehicle a l’avinguda del Ravell i ha col·lidit amb un altre cotxe, causant ferides al seu acompanyant.