Agredeix la parella en un pis a Escaldes-Engordany i s’entrega a la Policia

Un home de 53 anys ha estat detingut aquesta setmana per la Policia com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els fets van tenir lloc dilluns a la nit en un domicili d’Escaldes-Engordany, quan l’home hauria agredit la seva parella. En un gir inesperat, va ser el mateix agressor qui ha trucat a la Policia per informar del que havia succeït.

Les autoritats s’han desplaçat immediatament al lloc dels fets i, després de verificar la situació, han procedit a la seva detenció.

Agressió a un agent durant una intervenció per alcoholèmia

En un altre incident, la Policia ha detingut un home de 32 anys a Andorra la Vella per diversos delictes, entre ells contra la seguretat col·lectiva, la funció pública i la integritat física i moral. Els fets han tingut lloc en una benzinera de Santa Coloma, on l’individu fumava mentre omplia el dipòsit del seu vehicle, ignorant les advertències del personal de l’establiment i posant en risc la seguretat.

Quan la patrulla policial ha arribat, ha constatat que l’home podria haver conduït sota els efectes de l’alcohol. En ser requerit per sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, s’ha negat rotundament, adoptant una actitud agressiva, oposant resistència i arribant a agredir un dels agents. Un cop traslladat a les dependències policials, finalment ha accedit a fer la prova, que ha resultat positiva amb un índex de 0,91 grams d’alcohol per litre de sang.