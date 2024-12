La Creu Roja distribuirà els aliments benèfics de CityXerpa per a tots els desemparats

Un any més, la Creu Roja Andorrana compta amb la col·laboració de CityXerpa per a la recollida de productes nadalencs, alimentació i productes d’higiene, que es destinaran a la botiga solidària. Val a dir que aquesta iniciativa té com a objectiu garantir que les persones més vulnerables de la comunitat puguin gaudir d’un àpat calent durant les festes de Nadal.

D’aquesta manera, del 5 al 19 de desembre, les persones que desitgin col·laborar poden fer-ho de manera senzilla a través de l’aplicació de CityXerpa. Així, mitjançant una secció dedicada dins la plataforma, els usuaris poden seleccionar els productes que desitgen donar i completar la seva compra solidària. Els aliments i articles adquirits seran enviats directament a la Creu Roja Andorrana, que s’encarregarà de la seva distribució a les famílies beneficiàries.

L’entrega formal de totes les donacions a la botiga solidària es realitzarà a la Creu Roja el 20 de desembre, coincidint amb el període previ a les festes. Es tracta d’una acció solidària que permetrà que moltes llars puguin tenir aliments tradicionals de Nadal a la seva taula.

Des de la Creu Roja Andorrana, expressen en un comunicat el seu agraïment a CityXerpa per la seva “valuosa col·laboració, així com a tots els ciutadans que amb la seva generositat fan possible aquesta recollida de productes imprescindibles perquè tothom pugui tenir un menjar nadalenc”.