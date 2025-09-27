Espot defensa a les Nacions Unides la solució dels dos estats com a via per a la pau entre Israel i Palestina

El cap de Govern, Xavier Espot, ha intervingut aquest divendres a la 80a Assemblea General de les Nacions Unides, en una sessió presidida per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en el marc de la vicepresidència que Andorra ha exercit enguany. En el seu discurs ha reafirmat el compromís del Principat amb el multilateralisme, la pau, el respecte pels drets humans i el desenvolupament sostenible, destacant la cooperació internacional com a eina clau davant dels reptes globals.
En relació amb el conflicte a Gaza, Espot ha mostrat una profunda preocupació per la situació humanitària i ha volgut deixar clar que “condemnem sense distinció tots els atacs contra la població civil, incloent tots els actes terroristes i atacs indiscriminats”. Ha assenyalat de manera específica els atacs de Hamàs del 7 d’octubre del 2023 i ha reclamat l’alliberament immediat dels ostatges, alhora que ha denunciat els bombardejos d’Israel contra civils i infraestructures, que han provocat una catàstrofe humanitària.
També ha subratllat que una pau duradora només pot passar per la solució dels dos Estats i ha recordat que, en aquesta línia, Andorra ha reconegut oficialment Palestina. Aquest gest, ha puntualitzat, només prendrà plens efectes diplomàtics quan es compleixin condicionants com el desarmament de Hamàs i la creació d’un govern palestí que n’exclogui aquesta organització.
Pel que fa a la guerra a Ucraïna, el cap de Govern ha recordat que el conflicte s’acosta als quatre anys amb conseqüències devastadores tant per a la població civil com per a l’estabilitat internacional. Ha reiterat que Andorra dona suport ferm a la sobirania i a la integritat territorial ucraïneses.
Espot ha dedicat una part de la seva intervenció a la protecció dels infants en contextos de guerra, destacant la col·laboració d’Andorra amb la campanya Prove it Matters i agraint el suport dels estats que treballen en la defensa dels drets dels menors afectats per conflictes armats. En aquest aspecte, el mandatari ha volgut qüestionar la situació que viuen els infants en territoris amb conflictes bèl·lics, “Com pot ser que en un món on s’han assolit progressos tan extraordinaris encara hi hagi una generació d’infants que neixen i creixen marcats per la guerra?”.
El cap de Govern ha defensat també la necessitat de renovar el pacte global per la pau, la justícia i la llibertat, alhora que ha instat a reformar l’arquitectura financera internacional perquè sigui més justa i inclusiva. Ha recordat que el Principat aposta pel multilingüisme i la diversitat cultural com a eines de diàleg dins de les Nacions Unides.
En matèria de medi ambient, Espot ha subratllat les iniciatives d’Andorra en sostenibilitat, transparència climàtica i turisme responsable, i ha anunciat que el Principat acollirà el març del 2026 la 7a Reunió global del Mountain Partnership, sota el lema “Muntanyes per al futur: turisme responsable, comunitats pròsperes”, amb l’objectiu de donar veu als països de muntanya en les negociacions internacionals sobre canvi climàtic i biodiversitat.