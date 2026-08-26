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  • El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en una anterior visita a Andorra. | El Periódico
Pol Forcada Quevedo
Afers Exteriors

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ultima una nova estada privada al país per cloure les vacances

La previsió és que, juntament amb la seva esposa, arribi aquest mateix dijous i s'allotgi a l'Sport Hotel Hermitage & Spa de Soldeu fins diumenge

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst tornar a Andorra aquest dijous per completar les seves vacances d’estiu. Ho faria acompanyat per la seva esposa, Begoña Gómez, en una estada de caràcter privat que s’allargaria fins diumenge, segons han avançat diversos mitjans espanyols.

El viatge arriba després que interrompés les vacances per tornar a Madrid i participar en diverses reunions relacionades amb la situació de Ceuta

En aquest sentit, la parella es desplaçaria fins a Soldeu, un dels destins habituals de Sánchez durant les seves estades de descans al Principat. De fet, segons la informació publicada al país veí, el matrimoni tornaria a allotjar-se al mateix establiment on ja ha fet estades anteriors, l’Sport Hotel Hermitage & Spa.

El viatge arriba després que el president espanyol interrompés les vacances per tornar a Madrid i participar en diverses reunions relacionades amb la situació de Ceuta, entre elles el Consell de Seguretat Nacional celebrat aquesta mateixa setmana. En tot cas, Sánchez reprendria així el període vacacional abans de reincorporar-se plenament a l’activitat política el pròxim setembre. Cal apuntar que la nova estada mantindria el caràcter privat i discret dels anteriors desplaçaments que ha fet a Andorra.

La possible visita de Pedro Sánchez a Andorra, pendent de trobar encaix a l’agenda abans del final de la legislatura

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