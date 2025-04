Reajustaments globals

Actualitzat el reglament del patró de navegació bàsica per ampliar-se fins a les cinc milles de la costa

La normativa afecta a totes les embarcacions d'esbarjo i esportives i s'haurà de realitzar una prova de radiocomunicació de mínim dues hores

L’Executiu ha aprovat avui un nou reglament per pilotar embarcacions d’esbarjo i esportives. De forma que amb el nou text, s’han actualitzat les atribucions del títol de patró de navegació bàsica (PNB) per equiparar-les amb la normativa espanyola que ha canviat. En aquest sentit, s’amplia la distància permesa de navegació: el PNB pot navegar fins a cinc milles de la costa, quan fins ara la limitació era de tres milles, i pel que fa a la navegació diürna i nocturna d’embarcacions de motor i de vela de fins a vuit metres d’eslora de buc (prèviament era de set metres).

Una altra novetat és que el PNB ha de realitzar una pràctica de radiocomunicació amb una duració mínima de dues hores. A més, en el text s’han introduït precisions i aclariments al títol per pilotar motos d’aigua i a alguns procediments. L’anterior reglament preveia així la figura de la Comissió Avaluadora, formada pel Govern, el Club Nàutic d’Andorra i dels altres clubs nàutics establerts al país, per validar les formacions impartides al país i homologar els títols estrangers. Aquesta comissió, tanmateix, no s’ha hagut de crear perquè l’únic club del país ja forma segons la legislació espanyola, equiparable a la de la resta de països europeus.

Sobre això, cal recordar que per poder pilotar embarcacions andorranes d’esbarjo i esportives, cal disposar d’un dels tres títols reconeguts pel Govern, d’entre els quals: patró de navegació bàsica, patró d’embarcació d’esbarjo o bé capità de iot.

Obtenció del títol de PNB 2025

D’altra banda, i tal com s’ha fet públic aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principal d’Andorra (BOPA), l’examen teòric de la prova d’aptituds per obtenir el títol de patró de navegació bàsica o el títol de patró d’embarcació d’esbarjo es durà a terme el dia 2 de juliol a les 19.30 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Aquesta és la segona convocatòria que es realitza enguany, ja que el primer examen va ser a principis d’abril, quan van obtenir el títol 11 persones de les 13 inscrites. L’any 2023, d’altra banda, es van organitzar dos exàmens, amb un total de 28 inscrits i 27 aprovats, i l’any anterior es van fer tres proves oficials, amb 35 aprovats d’un total de 41 inscrits.

Cal esmentar que el nombre d’exàmens oficials fluctua cada any en funció de la demanda per obtenir la titulació. A més, el Govern ha emès 601 carnets des del 2023, que inclouen els nous carnets obtinguts en els exàmens oficials com el canvi dels carnets emesos pel Club Nàutic d’Andorra, França i Espanya.