Xipre situa l’Acord com a prioritat europea mentre el tancament continua pendent dels darrers esculls jurídics

Xipre ha situat l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea com una de les prioritats de la seva presidència del Consell de la Unió Europea, tot reafirmant la voluntat de signar-lo durant aquest semestre, malgrat que els principals esculls tècnics i jurídics continuïn pendents de resolució. L’anunci s’ha produït en el marc de la visita a Andorra de l’ambaixador de la República de Xipre, Michalis Ioannou, qui ha presentat les línies mestres de la presidència xipriota, corresponent al primer semestre de l’any.
Durant la trobada, Ioannou ha expressat un discurs marcadament optimista sobre l’estat de les negociacions i ha assegurat que s’ha estat treballant activament per desbloquejar “el darrer aspecte pendent”, referit a la naturalesa jurídica de l’Acord en el marc del Grup EFTA. Segons ha afirmat, l’objectiu ha estat assolir “aviat” un acord per unanimitat i poder adoptar una decisió “en les properes setmanes”, de manera que el Consell de ministres de la Unió Europea pugui aprovar el text i la signatura tingui lloc durant aquest mateix semestre. Tot i això, el calendari exposat ha continuat depenent d’un consens que, fins ara, no s’ha materialitzat.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat “l’excel·lent estat de les relacions bilaterals entre Andorra i Xipre” i ha agraït que la presidència xipriota hagi mantingut l’Acord d’associació com una prioritat a l’agenda europea. Tor també ha recordat la signatura del Memoràndum d’entesa i cooperació entre ambdós països, rubricat el 12 d’abril del 2024 durant una visita oficial a Xipre, com a mostra del bon moment de la cooperació bilateral, tot i que aquest marc polític no ha resolt encara les incerteses que planen sobre el contingut final de l’Acord.
En la seva intervenció, l’ambaixador xipriota ha exposat els grans eixos de la presidència del Consell de la UE, marcada, segons ha indicat, per un context internacional complex i per la voluntat de reforçar l’autonomia estratègica europea. Entre les prioritats hi ha figurat la gestió de la migració i la seguretat fronterera, el reforç de la defensa, la competitivitat econòmica i energètica, així com l’impuls a la innovació, la digitalització i les transicions verda i digital, en paral·lel a un ferm suport a Ucraïna en l’àmbit de l’acció exterior.
Per la seva banda, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, ha assegurat que el compromís mostrat durant les primeres setmanes de la presidència xipriota ha confirmat que el Consell de la UE ha avançat “pel bon camí” per poder signar l’Acord durant l’actual presidència. Riba també ha posat en relleu els avenços en l’acord de gestió de fronteres, una solució ad hoc per a Andorra per a l’aplicació del reglament EES, un dels punts sensibles del procés d’associació.