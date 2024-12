Xavier Espot s’agafa a la manca d’informació per justificar els resultats de l’Observatori

El cap de Govern, Xavier Espot, ha apuntat, dins de la jornada del dia de Sant Tomàs, que “no és una enquesta que puguem qualificar de positiva” quan se li ha preguntat pels resultats que es van extreure de l’Observatori de tardor de l’AR+I sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Val a dir que en aquest sentit, Espot ha detallat que un bon percentatge dels usuaris que havien contestat a la pregunta han destacat que “tenen manca d’informació”. Això, segons ha explicat el cap de Govern, “és una finestra oberta”. Així doncs, el mandatari ha incidit en el fet que encara falta una tasca de pedagogia i “de comunicació des de la responsabilitat”.

En aquesta línia, Espot ha assenyalat que el reconeixement del ministre portaveu, Guillem Casal, sobre la necessitat de millorar la comunicació al voltant de l’Acord d’associació és un punt clau per encarar els resultats de l’Observatori. Segons el cap de Govern, “el fet que moltes persones que es posicionen en contra de l’Acord ho facin per una manca d’informació, representa una oportunitat per intensificar els esforços en pedagogia i explicar amb més claredat els beneficis del projecte”.

També ha reconegut que la tasca de comunicació no és senzilla, ja que sovint es veu entorpida per discursos alarmistes i simplistes que proliferen especialment a les xarxes socials. A aquest respecte, Espot ha volgut deixar clar que “en cap cas està en risc la fiscalitat ni el model migratori del país”, aspectes que, segons ell, preocupen especialment a la ciutadania. A més, el mandatari ha subratllat que per aquells qui creuen que “la millor manera de garantir la prosperitat del país passa per apropar-se a Europa a través d’aquest aAord d’associació”, els resultats de l’enquesta han de servir com un toc d’atenció per reforçar els missatges de forma més clara i transparent, tot basant-se en els fets.