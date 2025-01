Coma defensa mantenir la classificació actual del sòl per garantir la viabilitat de les activitats agrícoles

El president de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), Xavier Coma, ha comparegut davant la Comissió d’Estudi per un creixement urbanístic sostenible per exposar les propostes del sector agrícola i ramader. Coma ha subratllat la importància de mantenir l’actual règim de classificació dels terrenys per garantir que aquests continuïn sent urbanitzables, alhora que es promouen les activitats agrícoles.

“Demanem que es mantingui l’actual classificació del sòl; és a dir, que els terrenys agrícoles tinguin una condició d’urbanitzables”, ha afirmat Coma durant la seva intervenció. Aquesta proposta, segons el president de l’associació, té com a objectiu evitar una pèrdua patrimonial significativa per als propietaris de terres. “Volem que si el pagès un dia decideix canviar d’activitat del terreny, ho pugui fer, perquè si no suposa una pèrdua patrimonial en l’actualitat; és a dir, un perjudici molt important”, ha afegit.

Entre les demandes expressades, Coma també ha sol·licitat més flexibilitat per adaptar els usos dels terrenys a les seves característiques específiques. “Nosaltres el que demanem és que ens permetin fer canvis en alguns terrenys per les seves dimensions, pels seus pendents”, ha explicat. Així mateix, ha proposat la possibilitat de dividir les explotacions agràries en funció de l’orografia del territori, comparant-ho amb altres infraestructures existents: “L’únic que demanem és que, de la mateixa manera que hi ha els abocadors nacionals, nosaltres puguem dividir les nostres explotacions segons com ens ho permeti l’orografia”.

En l’àmbit de la diversificació econòmica, Coma ha advocat perquè es reconeguin les cases rurals com a part del sector d’agroturisme, sempre vinculades a les explotacions agràries. “El que demanem és que dintre dels usos agrícoles es contemplin les cases rurals com a categoria d’agroturisme, evidentment vinculades a l’explotació agrària com a complement i atractiu, perquè no tothom vol un hotel de 5 estrelles”, ha puntualitzat.

A més, l’APRA ha reclamat millores en diversos àmbits per reforçar la viabilitat i la modernització del sector. Entre les propostes destacades es troba la necessitat de millorar les finques i els accessos ja existents, així com garantir una compatibilitat de l’ús agrícola amb altres usos. Aquesta compatibilitat ha de tenir en compte si les activitats es duen a terme en finques independents o dins d’un mateix edifici o parcel·la, sempre que estiguin vinculades a les activitats pròpies del sector agrícola i ramader. També han subratllat la importància de modernitzar i adequar les instal·lacions agrícoles i ramaderes per adaptar-les a les necessitats actuals del sector.