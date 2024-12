Vives convida a dur a terme un debat “ampli i seriós” envers l’Acord

El Bisbat d’Urgell ha celebrat aquest dimecres la tradicional recepció de Nadal al Palau Episcopal, un acte presidit pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, qui ha reunit les totes les autoritats andorranes per escoltar el seu discurs nadalenc. Durant la seva intervenció, el copríncep ha posat l’accent en els grans desafiaments del país, com la crisi d’habitatge, la salut mental, la natalitat i la gestió de la immigració, tot destacant la importància de l’esperança i la solidaritat en aquesta època de reflexió.

Vives ha començat recordant que el Nadal és una època per renovar l’esperança. “Aquesta renovada esperança ens ha d’ajudar als andorrans a afrontar responsablement i amb valentia els grans desafiaments que tenim com a país”, ha dit, subratllant problemàtiques com l’accés a l’habitatge, l’envelliment de la població, la salut mental i les desigualtats socioeconòmiques. Ha emfatitzat la necessitat d’un diàleg amb alçada de mires i col·laboració entre institucions i ciutadans per superar aquests obstacles.

La ratificació de l’Acord d’associació, una cruïlla per al futur

Un altre dels punts destacats ha estat l’Acord d’associació amb la Unió Europea, el qual Govern continua mantenint per ser sotmès a ratificació el proper any. Vives ha reconegut haver acompanyat el Govern en el procés de negociació i ha qualificat el text de “correcte”, assegurant que respecta la sobirania i les especificitats andorranes. No obstant això, ha reiterat que la decisió final correspon al poble andorrà i ha demanat un “debat ampli, respectuós i guiat pel bé comú”.

La crisi de l’habitatge ha estat un dels eixos centrals del discurs. Vives ha assenyalat que la construcció d’habitatge públic, tot i que encara trigui a materialitzar-se, marca “l’inici d’un important procés” per donar resposta a una de les necessitats més urgents del país. Així mateix, ha destacat la “interdependència” amb Europa i la necessitat de mantenir un nexe cultural i econòmic fort amb els estats veïns.

D’altra banda, el copríncep ha celebrat l’inici de les obres del nou Centre de Salut Mental de l’Alt Urgell, el qual es construeix al Seminari de La Seu d’Urgell. “Aquest centre oferirà serveis als diversos territoris pirinencs, en concertació amb Andorra i Catalunya, i contribuirà a donar una bona resposta a les necessitats de la nostra població”, ha afirmat, tot convidant les autoritats a visitar les instal·lacions quan estiguin acabades.

Compromís amb la pau i la dignitat humana

El discurs s’ha tancat amb una crida a contribuir a la pau i a la protecció dels drets humans, fent especial èmfasi en la dignitat de tota vida. “Ens cal continuar actuant com un país que contribueix al respecte al Dret internacional”, ha conclòs, recordant la tradició nadalenca com un moment per unir cultures i nacions.