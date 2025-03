Pregunta parlamentària

Vela sol·licita explicacions a l’Executiu sobre la modificació del decret de llengua catalana per a personal interí

La socialdemòcrata demanarà explicacions sobre l’excepció que permet nomenar personal interí sense diploma en casos urgents i d’interès públic

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat una pregunta oral en relació amb la recent modificació del decret corresponent a l’acreditació del diploma oficial de llengua catalana. Segons aquesta modificació, en casos excepcionals, es permetrà nomenar personal interí sense l’acreditació corresponent, una mesura que es podrà aplicar només per raons urgents, inajornables i d’interès públic, quan no sigui possible cobrir els llocs de treball amb candidats que compleixin aquesta condició lingüística.

Vela ha anunciat que plantejarà la seva pregunta durant la propera sessió de preguntes al Govern, la qual tindrà lloc el pròxim 27 de març al Consell General. La consellera general del PS exigirà una justificació detallada sobre la necessitat d’introduir aquesta excepció, així com informació sobre el nombre de places que es preveu cobrir amb personal interí i els ministeris específics que es veuran afectats per aquesta modificació.