Vela qüestiona si el marc vigent assegura el benestar futur i reclama més control i avaluació de les mesures

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha defensat al Consell General la necessitat d’impulsar la proposició de llei del benestar per a les generacions futures, tot reclamant mecanismes concrets que permetin garantir l’aplicació real de les polítiques públiques. Ha reconegut que el text “està inspirat” en altres models, però ha subratllat que la iniciativa respon a mancances detectades en el sistema actual.
En aquest sentit, Vela ha qüestionat si el marc vigent és suficient i ha posat el focus en l’absència d’eines d’avaluació. “El que trobem a faltar és el mecanisme que porta a terme aquestes avaluacions”, ha afirmat, tot preguntant-se si s’estan assolint objectius vinculats al benestar i al medi ambient. La consellera ha defensat que la proposta volia aportar un element de coordinació i seguiment per assegurar el compliment efectiu de les polítiques.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha justificat el rebuig del Govern argumentant que els principis que planteja la proposició ja formen part de l’acció pública. Ha recordat que l’executiu integra criteris internacionals, com els Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, en la presa de decisions, i ha advertit que el text no introdueix instruments nous i pot generar duplicitats i càrregues addicionals. També ha destacat que una part significativa de la proposta reprodueix un model existent, especialment el de les Illes Balears.
La iniciativa no prospera amb 17 vots en contra mentre es qüestiona si aporta eines reals o duplica mecanismes existents
Des d’Andorra Endavant, la consellera Noemí Amador ha coincidit en la necessitat de pensar a llarg termini, però ha rebutjat que això passi per incrementar la burocràcia. Ha defensat que el futur del país ha de basar-se en l’educació, especialment la financera, així com en el desenvolupament personal i professional, i ha advertit que la proposta presenta “molta teoria però poca efectivitat”.
Per la seva banda, el conseller de Concòrdia Jordi Casadevall ha expressat suport al fons de la iniciativa, especialment pel que fa al concepte de creixement sostenible, però ha situat el debat en la conjuntura econòmica dels pròxims anys. Segons ha indicat, aquesta realitat condicionarà el benestar futur i requerirà decisions que vagin més enllà del plantejament teòric.
Finalment, la consellera de Demòcrates Meritxell Alcobé ha defensat el vot contrari de la majoria assegurant que la proposta no és l’eina adequada, ja que el país ja disposa de marcs normatius que incorporen aquests principis. Ha considerat innecessari crear noves estructures que reprodueixin funcions existents.