Pregunta parlamentària amb resposta oral

Vela demana al Govern si contempla altres requisits en la flexibilització de l’obtenció de la nacionalitat local

La consellera interpel·larà a l’Executiu en la pròxima sessió del Consell General en referència a les paraules d'Espot sobre la residència ininterrompuda

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una pregunta oral urgent sobre la Llei qualificada de la nacionalitat després de les declaracions al respecte ahir del cap de Govern, Xavier Espot, durant la seva intervenció a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa d’aquest dimarts.

És per aquesta raó que la parlamentària demanarà pròximament si, més enllà d’allò que va manifestar Espot sobre la flexibilització de residir ininterrompudament durant 20 anys a Andorra, el Govern contempla altres requisits amb relació a l’obtenció de la nacionalitat andorrana. En aquest sentit, la qüestió es formularà i es respondrà oralment per part de l’Executiu en la següent sessió de preguntes al Consell General, la qual està prevista per dimarts vinen15 d’abril.