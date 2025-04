Participació dels no residents als comicis

El Govern descarta que l’equiparació de drets permeti als residents participar en les votacions nacionals

Aquesta restricció es mantindria també sota l'Acord amb la Unió Europea, segons han puntualitzat fonts de l'Executiu

El cap de Govern, Xavier Espot, ha fet avui diverses declaracions sobre l’accés a la nacionalitat andorrana durant la seva intervenció davant l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en resposta a una pregunta del parlamentari portuguès Paulo Pisco. Espot ha reconegut que el període actual de vint anys de residència exigits per obtenir la nacionalitat andorrana “pot semblar massa elevat a ulls dels països veïns”. No obstant això, ha precisat que, en comparació amb altres microestats europeus, el model andorrà “és un dels més flexibles”.

Des del Govern també s’ha aclarit que aquesta equiparació de drets no implicarà, en cap cas, el dret dels residents estrangers a participar en les votacions de les comissions nacionals. Aquesta restricció es mantindria també sota l’Acord d’associació amb la Unió Europea, segons han puntualitzat fonts de l’Executiu.

Respecte a la prohibició actual de la doble nacionalitat, el cap de Govern ha indicat que aquesta limitació no es pot valorar igual que en altres països, atès “el petit volum de població del Principat i la gran proporció de residents estrangers”. Tot i això, ha admès que des de l’Executiu “hem de fer esforços per flexibilitzar els requisits”.

En aquesta línia, Espot ha avançat que una de les modificacions previstes serà la reforma de la llei de nacionalitat per tal de permetre que els vint anys necessaris de residència no hagin de ser consecutius. Això implica que, encara que hi hagi interrupcions o “salts” en els períodes de residència, aquests anys es puguin comptabilitzar igualment.

Acord amb Europa

Quant a l’acord d’associació amb la Unió Europea, ha destacat que serà un mecanisme que “permetrà obrir els drets i que hi hagi una reciprocitat sense traves ni problemàtiques entre països associats i països membres de la UE” i, des d’aquest punt de vista, certes “restriccions deixaran d’existir”. De fet, ha compartit amb els parlamentaris que la conclusió de l’acord d’associació es troba “en una fase crucial” després de nou anys de negociacions i més d’un any després de finalitzar els debats negociadors. A parer seu, Andorra ha aconseguit un acord “mútuament beneficiós” que permetrà al país participar plenament del mercat comú “d’una manera adaptada” i mantenint les especificitats d’Andorra.

Precisament, l’acord d’associació, la importància del multilateralisme, el paper de l’educació, l’homologació fiscal, les noves tecnologies, el canvi climàtic, la democràcia i els reptes que Andorra encara té per endavant han estat els principals punts que el cap de Govern ha tractat durant el discurs previ a la ronda de preguntes. També ha tornat a manifestar la posició en contra del país enfront de la guerra iniciada per Rússia i el posicionament a favor envers Ucraïna.