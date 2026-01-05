Una confusió amb l’hora del termini deixa Andorra Endavant sense validar les esmenes al pressupost d’enguany

El grup parlamentari Andorra Endavant ha informat que les esmenes que havia preparat al Projecte de llei del pressupost general per a l’exercici 2026 no han pogut ser formalment validades dins del termini establert per una incidència tècnica relacionada amb l’hora d’entrada i validació a la plataforma corresponent. Segons ha explicat la formació, el grup ha presentat les esmenes pensant que el termini finalitzava aquest dilluns a les 11.30 hores, quan en realitat concloïa a les 09.30 hores, fet que ha impedit que quedessin registrades a temps.
Així doncs, en primer lloc, es plantejava la construcció de 50 habitatges modulars en terrenys públics destinats a joves actius, amb lloguers assequibles per facilitar-ne l’emancipació. En segon lloc, una prova pilot de 50 habitatges modulars adaptats per a la gent gran, orientats a garantir autonomia, accessibilitat i seguretat residencial. Finalment, una tercera prova pilot preveia 50 habitatges modulars per a famílies treballadores, amb especial atenció a famílies monoparentals i unitats amb dificultats d’accés a l’habitatge.
En aquest darrer cas, el grup establia criteris específics vinculats al treball, segons els quals tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral havien de treballar a jornada completa, amb excepcions per a jubilats convivents, menors d’edat i joves estudiants. Segons el comunicat, l’objectiu era garantir un ús just dels recursos públics i evitar efectes desincentivadors del treball.
A més, Andorra Endavant havia presentat una esmena per incrementar els ajuts al lloguer, amb la previsió d’ampliar el nombre de famílies beneficiàries durant el 2026 en almenys 150 llars més. Totes les propostes, segons indica la formació, es basaven exclusivament en reassignacions internes de crèdit. Tot i que les esmenes no han estat validades formalment, el grup liderat per Carine Montaner ha assegurat que les defensarà i debatrà igualment durant el procés legislatiu del pressupost del 2026, tant en comissió com en el conjunt del treball parlamentari de seguiment.