Presentació de l'estudi 'El Principat d’Andorra: una anàlisi macroeconòmica comparada'

Un economista adverteix que l’Acord d’associació amb la UE no resoldrà per si sol els reptes d’Andorra

Díaz-Giménez defensa que el país hauria de definir primer un projecte estratègic abans de decidir si convé o no integrar-se en el marc europeu

L’Acord d’associació amb la Unió Europea no hauria de considerar-se una solució universal als reptes d’Andorra. Aquesta és una de les idees que ha defensat aquest divendres l’economista Javier Díaz-Giménez, coautor de l’estudi ‘El Principat d’Andorra: una anàlisi macroeconòmica comparada’, presentat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). Tot i no voler-se posicionar explícitament a favor o en contra del pacte, Díaz-Giménez ha remarcat que el debat sobre l’Acord hauria de ser més profund i estratègic, i no partir de la premissa que és una eina imprescindible.

L’expert ha subratllat que Andorra pot aspirar a diversificar la seva economia sense necessitat d’integrar-se en el mercat europeu. “No entenc quina és la barrera. Què impedeix la diversificació fora de la Unió Europea?”, s’ha preguntat, tot defensant que “fora de l’associació, Andorra pot fer el mateix que dins, però sense comprometre la seva sobirania”.

Segons Díaz-Giménez, el país té quatre grans reptes de futur: definir un model de creixement sostenible, afrontar el repte demogràfic, abordar la transformació tecnològica i, finalment, decidir sobre l’Acord amb la UE. Per a ell, aquest darrer punt hauria de venir després d’haver definit “un projecte de país”, i no al revés. “Un cop saps cap a on vols anar, pots decidir si entrar o no en un acord”, ha sentenciat. Ha posat èmfasi que el debat s’hauria de centrar en quin pla estratègic vol seguir Andorra durant la pròxima dècada, i què ofereix realment la Unió Europea que no es pugui assolir per altres vies.

Díaz-Giménez ha anat més enllà, posant en dubte si la pressió internacional pot estar condicionant la decisió del país. “Signaràs un acord per evitar un xantatge?”, ha dit en al·lusió a possibles pressions provinents de França o Espanya. En aquest sentit, ha advertit també que un eventual referèndum sobre l’Acord comportaria riscos importants si no es garanteix un debat clar, informat i rigorós: “Els referèndums els carrega el diable”, ha afirmat, citant com a exemple el cas del Brexit.

En resposta a aquestes reflexions, el cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat el valor estratègic de l’Acord d’associació, assegurant que pot ser “una palanca” per assolir el model de creixement que el país persegueix. Espot ha insistit que la diversificació econòmica no ha d’implicar renunciar als sectors tradicionals, però sí impulsar-ne de nous per fer el país “més resilient”.

El cap de l’Executiu també ha volgut respondre a les crítiques de l’economista sobre la dependència de mà d’obra barata. Ha assegurat que l’ampliació del model econòmic, amb sectors menys intensius en recursos humans, permetrà moderar el creixement demogràfic. Ha reiterat la seva oposició a la idea que una part important dels treballadors hagi de viure fora d’Andorra, i ha defensat que “els que estan aquí han de poder continuar vivint aquí de manera digna”.

Finalment, Espot ha admès que no és sostenible continuar incorporant 6.000 o 8.000 persones noves cada any al país, i ha apostat per “crear activitats que permetin fer créixer el PIB sense augmentar de forma desproporcionada la població activa”.