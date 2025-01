Un 73% de les 62 accions del Pisma ja estan en marxa

Un 73% de les 62 accions que preveia el Pla Integral de Salut Mental (Pisma) estan iniciades, acabades o es consideren de continuïtat, és a dir, que són actuacions que de manera periòdica necessiten una revisió o actualització, per poder anar responent a les necessitats. Això implica que hi hagi 17 accions que es troben pendents d’engegar-se, és a dir, un 27%, segons les dades facilitades pel Ministeri de Salut a una bateria de preguntes formulades pel conseller general socialdemòcrata Pere Baró i que han estat publicades al butlletí del Consell General aquest dijous.

D’aquesta manera, la ministra, Helena Mas, especifica que el desplegament del Pisma s’ha dut a terme de manera gradual. “Moltes accions s’han pogut iniciar en els terminis previstos, mentre que d’altres, que havien de finalitzar durant el mes de desembre del 2023, s’han retardat per diversos motius. Entre aquests motius cal destacar la gestió de la Covid-19 que va demorar el desenvolupament de molts projectes del ministeri”, remarca, alhora que recorda també les dificultats per poder contractar el tècnic de salut mental per al desplegament del pla. En aquest sentit, reitera que s’han hagut de fer cinc convocatòries de contractació pública per trobar aquest professional, que va començar a treballar el març del 2024, data des de la qual s’ha pogut “agilitzar el desplegament” del pla.

El conseller s’interessava per les mesures plantejades pel Pisma per combatre certes addiccions com per exemple a l’alcohol, el joc, internet o el sexe. Les respostes a totes aquestes preguntes fan èmfasi en el fet que “el Pisma no inclou accions dirigides a patologies concretes sinó accions transversals, les quals s’agrupen al voltant de sis eixos al tomb de la planificació, la governança, l’organització i la disposició de recursos posant el focus en l’atenció centrada en la persona”.

Així, en el cas específic de l’alcohol, es posa en relleu que en el marc del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD) es fan un seguit d’intervencions en diversos àmbits: escolar, familiar i comunitari, mitjançant tallers, xerrades i activitats educatives amb l’objectiu de conscienciar i formar infants, pares i membres de la comunitat sobre els perills del consum. A banda de la tasca educativa en què aquesta prevenció ja es treballa també es fan accions preventives de caràcter específic.

Els tallers de prevenció del consum de drogues que es duen a terme tenen com a objectius comuns informar sobre la substància addictiva, conscienciar els joves sobre els riscos associats a substàncies com l’alcohol, el cànnabis i altres, fomentar l’esperit crític, la presa de decisions autònomes i la resistència a la pressió social i promoure que els alumnes adquireixin les destreses, les competències i les habilitats necessàries per abordar eficaçment la relació amb les drogues així com afavorir l’abstinència. Pel que fa als específics sobre l’alcohol, es posa en relleu que l’anomenat ‘T’ho empasses tot?’ que es fa a secundària i equivalent ha suposat la realització de 85 tallers entre el 2021 i el 2023 en els quals han pres part 1.780 alumnes. Pel que fa al nomenat ‘Sortim?’, que es fa a batxillerat i equivalents entre el 2021 i el 2024, s’han fet 53 tallers a 1.272 alumnes. I del taller de prevenció de l’alcohol i altres drogues ‘Febre del divendres nit’, dirigit a 4t de secundària i equivalents, entre els anys 2021 i 2024 s’han impartit 66 sessions a 1.584 alumnes.

A més a més, es posa en relleu que es fan accions en l’àmbit comunitari i també amb els comuns, per fer arribar aquesta conscienciació als punts joves.

Pel que fa a la revisió de l’oferta assistencial de la Unitat de Conductes Addictives, fixada al Pisma, es posa en relleu que s’ha ampliat l’atenció a partir dels 14 anys i s’ha adaptat l’horari a les necessitats. També s’incideix en el fet que aquesta unitat té un programa específic per a l’addicció a l’alcohol. En afegit, s’esmenta que s’ha fet una campanya per lluitar contra l’estigma de la salut mental i que es preveu, tal com es va anunciar, la creació d’uns fulletons dirigits a infants, adolescents i a les seves famílies, amb l’objectiu de promoure la salut mental, informar sobre els senyals d’alerta en salut mental i addiccions i sobre serveis o professionals per cercar ajuda.

Envers el joc, es fa èmfasi en el fet que el Ministeri de Salut treballa de manera conjunta amb la Comissió del Joc Responsable i amb el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) per realitzar iniciatives contra les addiccions al joc. Entre aquestes cal destacar les formacions periòdiques dutes a terme per als treballadors de les sales de joc per donar-los eines que els permetin la detecció precoç i la conducta a seguir en situacions que puguin ser indicatives de joc patològic.

Pel que fa a internet, s’esmenta el programa específic de l’UCA per a adolescents amb addiccions comportamentals i les seves famílies i que, a banda, la secretaria de Transformació Digital, juntament amb Salut i el col·legi de metges, estan treballant en una iniciativa de benestar digital que pretén posar en marxa diverses accions des de diferents àmbits, “per protegir els menors de les conductes abusives relacionades amb les pantalles i els dispositius digitals”.

I quant al sexe, se subratlla que Salut “té com a prioritat, per a l’any 2025, la finalització d’un pla d’acció en salut sexual i reproductiva que inclourà entre les seves accions l’addicció al sexe i la pornografia”. Mentrestant, es detalla que s’estan duent a terme accions de manera paral·lela. Així, en el marc de l’addicció al sexe cal destacar l’organització d’una formació sobre masculinitats alternatives i prevenció dels efectes de la pornografia en la salut sexoafectiva que es durà a terme aviat i que estarà oberta als professionals de l’àmbit sanitari, social, educatiu i de joventut, les associacions i a la població en general.