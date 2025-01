Trump nomena Benjamin Leon com a nou ambaixador dels Estats Units a Andorra

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat a través de la xarxa social TruthSocial el nomenament de Benjamin Leon Jcom a nou ambaixador dels Estats Units a Espanya i Andorra. En el seu missatge, Trump ha destacat l’exitosa trajectòria empresarial, filantròpica i personal de Leon, remarcant la seva contribució a la societat nord-americana.

“Em complau anunciar que Benjamin Leon serà el pròxim ambaixador dels Estats Units a Espanya. Benjamin és un emprenedor, eqüestre i filantrop de gran èxit”, ha afirmat Trump. El president electe ha elogiat la capacitat de superació de Leon, qui va arribar als Estats Units des de Cuba amb només 16 anys i cinc dòlars a la butxaca. “Va procedir a construir la seva empresa, Leon Medical Centers, en un negoci increïble”, ha afegit.

Una trajectòria marcada per la filantropia i l’educació

Benjamin Leon no només ha estat reconegut per l’èxit empresarial dels seus centres mèdics, sinó també per la seva implicació en diverses causes humanitàries i educatives. Entre les seves contribucions destacades, Trump ha ressaltat el suport a organitzacions com La Lliga Contra el Càncer i la seva contribució a la investigació mèdica en institucions com Johns Hopkins i el Dana-Farber Cancer Institute.

A més, Leon ha invertit en la formació de futurs professionals sanitaris. Trump ha subratllat el seu suport a l’Escola d’Infermeria Benjamin Leon Jr. del Miami-Dade College i al Centre Benjamin Leon de Recerca i Educació Geriàtrica de la Universitat Internacional de Florida Herbert Wertheim College of Medicine. “Benjamin també ha contribuït a preparar els metges i infermeres del futur”, ha destacat Trump.