Tor defensa el paper del país en la cooperació iberoamericana i anuncia noves iniciatives en turisme de muntanya

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participa aquest dilluns en la II Reunió de ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica, celebrada en format virtual sota la Secretaria Pro Tempore d’Espanya i amb el suport de la Segib. La trobada permet avançar en la preparació de la XXX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que tindrà lloc a Madrid el 2026, i validar els objectius sectorials de la futura Estratègia de Cooperació Iberoamericana.
Durant la seva intervenció, Tor recorda que Andorra acull els passats 28 i 29 d’octubre el II Fòrum d’Andorra dedicat a les aliances públicoprivades per a la transició digital, organitzat conjuntament amb la SPT espanyola i la Segib, i agraeix la implicació dels països participants en l’èxit de la trobada. En aquesta línia, la ministra anuncia la voluntat d’Andorra de promoure un grup de treball centrat en el turisme sostenible en zones de muntanya, posant a disposició de la Comunitat Iberoamericana l’experiència adquirida en l’àmbit de les Nacions Unides. També avança que del 26 al 28 de març del 2026 el país acollirà la 7a Reunió Global de la Mountain Partnership, una cita que permetrà explorar noves estratègies per preservar els ecosistemes de muntanya, reforçar les comunitats locals i impulsar un model turístic responsable.
Tor recorda igualment que durant la presidència andorrana de la Secretaria Pro Tempore el 2020 es recupera la Conferència Ministerial de Turisme i s’aproven les LEDSI, que continuen essent un marc de referència per al turisme sostenible a la regió. Paral·lelament, la reunió valida els cinc objectius sectorials que orientaran la nova Estratègia de Cooperació Iberoamericana: el foment de l’educació i la innovació; la cohesió social; la sostenibilitat ambiental; el reforç institucional i democràtic; i la transformació productiva sostenible. Andorra valora positivament la proposta d’enfortir la relació amb el Carib i de crear un grup de treball específic. Finalment, la ministra celebra el consens iberoamericà a favor que una persona originària d’un Estat d’Amèrica Llatina i el Carib assumeixi la Secretaria General de les Nacions Unides en el proper mandat.
Aquesta reunió coincideix amb l’organització aquesta setmana, a Andorra, del Consell Intergovernamental del Programa Iberoamericà de Ciutadania Global, on representants de nou països debaten sobre les estratègies nacionals d’educació i participació ciutadana orientades al desenvolupament sostenible.