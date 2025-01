Sindicatura aprova la regulació de la jornada laboral de 39 hores i mesures de conciliació familiar

Aquest divendres, la Sindicatura del Consell General ha aprovat les bases reguladores de la jornada laboral, els horaris i les vacances, així com les bases per a l’atorgament de permisos administratius, tal com recull el Butlletí del Consell General. En paraules del síndic general, Carles Ensenyat, aquestes bases “suposen un pas endavant per establir un marc equitatiu que garanteixi els drets del personal del Consell General en matèria de jornada i horaris, alhora que asseguren una gestió eficient dels serveis parlamentaris”.

La normativa aprovada fixa una jornada laboral ordinària de 39 hores setmanals, amb horaris de 08.00 a 17.00 hores de dilluns a dijous i de 08.00 a 15.00 hores els divendres. Durant les vacances escolars, el personal farà una jornada intensiva de 08.00 a 15.00 hores. A més, es preveuen mesures de flexibilitat com la possibilitat de demorar l’inici o avançar la finalització de la jornada fins a 30 minuts, així com la creació d’una bossa d’hores que permet bescanviar hores extraordinàries per absències justificades.

Entre les mesures més destacades, s’ha establert la possibilitat de treballar a distància, sempre que la naturalesa del servei ho permeti, i la introducció de flexibilitat horària per a treballadors amb menors de 16 anys o familiars amb malalties greus. Segons la Sindicatura, aquestes mesures busquen “facilitar una conciliació real entre la vida laboral i familiar, sense comprometre l’eficiència dels serveis”.

El personal tindrà dret a 25 dies hàbils de vacances anuals, amb la possibilitat de fraccionar-les, i haurà de gaudir-ne almenys la meitat durant les vacances escolars. A més, es garanteix que les vacances no gaudides per motius justificats podran ser acumulades dins d’un període establert.

Amb l’entrada en vigor de la normativa el 4 de març, els horaris d’atenció al públic del Consell General s’ajustaran als nous horaris del personal. Aquesta modificació no afectarà el calendari parlamentari ni el registre de tràmits legislatius, que seguiran operant de manera digitalitzada. El personal que disposi d’autoritzacions administratives vigents podrà mantenir-les fins al seu venciment si aquestes són més favorables.