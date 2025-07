Andorra aporta 92.738 euros a les missions de manteniment de la pau de l’ONU per al primer semestre del 2025

L’aportació finança onze operacions desplegades en zones com el Sudan del Sud, el Congo, Somàlia, Kosovo o la frontera entre Israel i Síria

El Govern ha aprovat aquest divendres la contribució d’Andorra al pressupost de les operacions de manteniment de la pau de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), corresponent al primer semestre del 2025. L’aportació ascendeix a 92.738 euros i es destinarà al finançament d’onze missions actives desplegades en diversos punts del planeta per decisió del Consell de Seguretat.

Les missions tenen com a objectiu prioritari la protecció de la població civil, la supervisió d’alts el foc, el suport a processos de pau, el foment de la governança i el desenvolupament institucional, així com el garantiment de l’accés a l’ajut humanitari en contextos de crisi.

Entre les operacions que rebran part de la contribució andorrana hi ha les que actuen en zones de conflicte com el Sudan del Sud, on es treballa per consolidar la pau i protegir la població; la República Democràtica del Congo, amb una missió d’estabilització, o la República Centreafricana, on es dona resposta a una greu crisi humanitària i de seguretat.

També s’inclouen missions com la desplegada a Somàlia per fer front al terrorisme i reforçar la prestació de serveis bàsics; la vigilància a la regió fronterera entre el Sudan i el Sudan del Sud, o l’operació a Kosovo, centrada en la supervisió de la governança i el sistema judicial després del conflicte dels Balcans.

La contribució cobreix igualment el finançament d’operacions històriques, com la missió a Xipre, creada per evitar enfrontaments entre grecoxipriotes i turcoxipriotes i que actualment continua supervisant les línies d’alto el foc; així com les missions al Líban, per verificar el cessament d’hostilitats amb Israel, i a la frontera entre Israel i Síria, on es controlen les àrees de separació i limitació.