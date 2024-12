Salut impulsa una unitat especialitzada per intervenir pacients oncològics sense sortir del país

El Ministeri de Salut ha presentat les línies estratègiques per enfortir i millorar l’atenció sanitària a Andorra de cara al 2025, posant l’accent en l’oncologia, la salut mental, la digitalització del sistema, l’atracció i retenció de talent professional, així com l’ampliació i reorganització de l’hospital. Segons la ministra de Salut, Helena Mas, l’objectiu és “oferir una assistència més pròxima i eficient” i mantenir un “acompanyament integral al pacient” que permeti reforçar la qualitat del sistema sanitari del país.

En matèria oncològica, es preveu una reforma integral de la unitat d’oncologia i la posada en marxa d’una unitat especialitzada en càncer de mama. “Volem posar en funcionament nous circuits en l’atenció al càncer de mama i incloure una nova prestació amb una temporalitat molt breu, perquè els pacients puguin operar-se aquí d’hora”, ha explicat la ministra. Aquesta nova prestació, la qual haurà d’anar acompanyada de més personal i protocols de seguretat, farà possible que “entre el 70% i el 80%” de les pacients puguin ser intervingudes a Andorra, evitant desplaçaments a l’estranger. Aquesta iniciativa s’emmarca en una estratègia més àmplia que inclou l’elaboració del Pla d’Oncologia Nacional, la introducció de nous cribratges i l’optimització dels circuits de l’atenció oncològica.

Pel que fa a la radioteràpia, el Govern descarta, per ara, la seva implantació al país per qüestions tècniques i no polítiques. “No fer una unitat de radioteràpia no és una qüestió política, és tècnica”, ha assegurat el cap de Govern, Xavier Espot, mentre que la ministra Mas ha insistit que el criteri és “assegurar la màxima qualitat assistencial”. En aquest sentit, s’han millorat les condicions per als pacients que han de rebre radioteràpia fora d’Andorra, oferint millors desplaçament, allotjament i dietes.

La salut mental també és un dels eixos estratègics prioritaris. Des del setembre, estan en funcionament el telèfon d’atenció a conductes suïcides (177) i un xat de suport psicoemocional. Segons Mas, aquests recursos han atès 32 trucades, han permès intervenir en dos rescats de suïcidi imminent i han registrat 20 intercanvis a través del xat. “Penso que són recursos d’excel·lència. La seva funció és acompanyar, orientar i, si cal, derivar a altres recursos”, ha indicat la ministra, tot subratllant que es tracta d’eines centrades “en la prevenció i la promoció de la salut mental” i que resulten especialment atractives per al públic més jove.

Davant del repte de la manca de professionals sanitaris i la jubilació d’un 30% d’especialistes en els propers 5-10 anys, el Ministeri de Salut aposta per l’atracció i retenció de talent. “Volem que la recerca i la innovació siguin clau per atreure talent”, ha remarcat Mas, destacant la importància de disposar d’estructures d’investigació i d’oferir noves oportunitats professionals, així com de millorar la conciliació familiar i laboral. També s’està treballant conjuntament amb els col·legis professionals per conèixer l’estructura de la població sanitària i planificar els recursos de manera més eficient.

En l’àmbit de la digitalització, la recepta electrònica és un projecte estratègic que ja ha patit alguns retards, però que, segons Mas, “el proper gener entrarà en fase pilot”. Inicialment, aquesta eina permetrà als metges prescriure fàrmacs de forma “àgil i segura”, i més endavant es connectarà amb les farmàcies i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Quant a l’hospital, el Govern preveu iniciar les obres d’ampliació abans d’acabar la legislatura, garantint la continuïtat de l’activitat assistencial. “Hem de tenir al mateix moment un espai en obres i un espai que funcioni. És un dels projectes de més abast d’aquesta legislatura”, ha subratllat Mas, evidenciant el repte que suposa aquesta intervenció.

Finalment, el Ministeri de Salut treballa també en la revisió i actualització del Pla Nacional contra la Drogodependència, tenint en compte una visió transversal que inclou prevenció, control de l’arribada de tòxics i formació en escoles, policia i duana. Alhora, el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions incideix en l’atenció assistencial i psicoemocional. Mas ha insistit que “tenim un sistema de salut de qualitat i accessible”, apuntant que una sisena part del pressupost total del país es destina a la salut, i que l’objectiu del Govern és continuar treballant “per assolir l’excel·lència”. S’hi incorporaran noves prestacions a la cartera de serveis, com la dietètica ambulatòria o la podologia per a persones amb diabetis, ampliant l’oferta sanitària i reforçant el caràcter resilient i sòlid del sistema.