Visita del Consell General

Rull i Ensenyat coincideixen en la necessitat de crear aliances per a impulsar la projecció del català

La reunió entre els representants d'ambdues cambres també ha compartit la idea de l'ús de les noves tecnologies per a la transcripció de debats

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han fet aquest dilluns una visita oficial al Parlament de Catalunya. En l’acte de rebuda, el síndic general i el president del Parlament, Josep Rull, han defensat la necessitat de treballar en “estratègies compartides” entre totes dues institucions, especialment en qüestions com la llengua, la cultura o l’ús de noves tecnologies. En aquest sentit, han avançat que a la tardor es reunirà a Barcelona una comissió estable de tots dos parlaments, creada després de la signatura del memoràndum que es va realitzar a Andorra el passat mes de març.

D’aquesta forma, el síndic general, durant el seu parlament, ha remarcat la importància de “conèixer les inquietuds i les necessitats de les contraparts, per entendre millor la postura d’Andorra en molts temes, així com les problemàtiques que té Catalunya” i buscar per aquesta raó les solucions que siguin millor per les dues bandes. Per la seva part, el president de la cambra catalana ha assenyalat que “en un món globalitzat i convuls com l’actual, les aliances són més necessàries que mai, i més en un cas de veïnatge i de cultures compartides”.

Així mateix, el president ha marcat com a prioritat la defensa de la llengua comuna i ha volgut fer valdre “l’estatalitat d’Andorra per poder garantir que la llengua catalana tingui el major nivell de projecció internacional”. El síndic general i el president han indicat altres temes per treballar conjuntament, com l’ús de les tecnologies per a la transcripció de debats o la intel·ligència artificial, les experiències pel que fa als parlaments oberts o les polítiques d’igualtat.

Cal indicar que a l’acte hi ha assistit també l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, així com la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, Raquel Sans i els secretaris de la Mesa, Glòria Freixa, Juli Fernàndez, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalà. Després de l’acte, el síndic general ha signat el llibre d’honor i la comitiva ha visitat diversos espais del Parlament, com ara la sala de la Mesa i el saló de sessions.