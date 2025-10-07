Rossell constata una reducció notable del temps d’espera al Servei de Tràmits després del primer mes del pla de xoc

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha fet aquest dimarts balanç del primer mes d’aplicació del pla de xoc al Servei de Tràmits, una iniciativa impulsada per reduir els temps d’espera i millorar l’atenció a ciutadans i empreses. “Al mes de juliol teníem un servei de tràmits molt tensionat, amb temps d’espera realment considerables i, per tant, una insatisfacció de la ciutadania i les empreses”, ha ponderat Rossell, tot indicant que el pla ha permès “reduir aquests temps d’espera de la ciutadania i les empreses i millorar la qualitat i la satisfacció a l’hora de tramitar amb l’administració”.
“L’objectiu és tenir tots els tràmits d’empresa de cara a final d’any a la seu electrònica […] Això permetrà garantir una situació d’estabilitat i d’atenció de qualitat al servei de tràmits que pugui perdurar amb el temps” – Marc Rosell
Així i tot, el titular de Transformació Digital ha admès que encara s’han identificat punts de millora, com “les cites prèvies sol·licitades on les persones no es presenten”, per a les quals “tenim també un pla d’acció per anar contactant aquestes empreses”. En aquest sentit, però, ha explicat que el Govern ha fet balanç amb la CEA, la Cambra i altres interlocutors del teixit empresarial, constatant “un grau de satisfacció òptim amb aquestes primeres mesures del pla de xoc”.
Rossell ha posat en relleu que el pla s’estructura en diversos eixos, referint-se el primer d’aquests al reforç de l’equip: “També s’han fet les formacions corresponents a les noves incorporacions”, ha detallat, afegint que la plantilla ha passat d’11 a 19 persones, fet que, segons el ministre, ha permès “reduir la tensió interna i millorar l’atenció”. Pel que fa als temps d’espera, ha remarcat que “gairebé són nuls” i que, en els casos més desfavorables, “no van més enllà dels cinc minuts”. En aquest primer mes, s’han registrat uns 2.500 tràmits d’empresa i uns 5.000 de ciutadania.
Un altre punt clau ha estat “dividir la part de ciutadania i empresa”, una mesura que Rossell considera “un èxit” perquè ha permès ordenar les cites prèvies i acompanyar el teixit empresarial a la digitalització. “El fet de separar els tràmits d’empresa dels tràmits de ciutadans ens permet acostar a les empreses que encara no estan fent els serveis digitals”, ha afegit, tot indicant que “l’any passat, pel mateix mes de setembre, hi havia uns 300 tràmits realitzats a la seu electrònica; aquest any en portem 2.000”.
Cal destacar que, actualment, un 70% dels tràmits empresarials es poden fer de manera electrònica i un 30% encara presencialment. “L’objectiu és tenir tots els tràmits d’empresa de cara a final d’any a la seu electrònica”, ha afirmat, tot destacant que això permetrà garantir “una situació d’estabilitat i d’atenció de qualitat al servei de tràmits que pugui perdurar amb el temps”. El ministre també ha avançat que es treballa per reduir l’absentisme a les cites prèvies i simplificar els requisits d’informació. “Hem analitzat les dades que es demanen i reduirem un 20% la quantitat d’informació”, ha mencionat.
“Estem creant aquest ecosistema i hem tingut molts bons resultats, més del que esperàvem, perquè pensàvem que estabilitzaríem el servei de cara a finals d’any i no tan ràpidament” – Marc Rossell
Finalment, Rossell ha assegurat que “ara es tracta de mantenir-ho i sobretot d’estar a l’escolta de la ciutadania per anar fent aquestes millores”. Tot i que encara falta la incorporació d’una coordinació, ha apuntat que “gairebé tota la plantilla està al complet” i que l’increment d’efectius permet atendre el ciutadà “amb una qualitat i un temps de resposta adequats”. “Estem creant aquest ecosistema i hem tingut molts bons resultats, més del que esperàvem, perquè pensàvem que estabilitzaríem el servei de cara a finals d’any i no tan ràpidament”, ha conclòs.