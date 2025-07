Compareixença del secretari d'Estat

Riba nega cap risc reputacional si Andorra rebutja l’acord i defensa fer el referèndum després del vot europeu

L’oposició qüestiona el calendari de l’Executiu i alerta que sotmetre’s a Brussel·les abans de consultar la ciutadania pot condicionar el resultat

El calendari del referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea ha tornat a generar tensió entre l’Executiu i part de l’oposició. En la seva compareixença aquest dijous davant la comissió legislativa de Política Exterior, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, ha insistit que un eventual rebuig ciutadà a l’acord no tindria cap conseqüència negativa per a la imatge internacional d’Andorra. Una afirmació que ha estat rebuda amb escepticisme per part dels presidents dels grups parlamentaris de l’oposició, els quals han demanat que la votació es faci abans del pas pel Parlament Europeu.

La presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha defensat que aquest ordre cronològic evitaria una exposició innecessària del país i ha advertit que fer el referèndum després “pot acabar en un ridícul internacional”. Una crítica a la qual s’ha sumat el líder de la bancada de Concòrdia, Cerni Escalé, alertant que la pressió d’una aprovació prèvia per part de Brussel·les podria condicionar el vot dels ciutadans i convertir la consulta en un “xantatge encobert”.

Des del Govern, però, es manté la voluntat de convocar el referèndum un cop el text hagi estat validat per les institucions europees. Segons Riba, aquesta via permetria prendre una decisió amb tots els elements sobre la taula: “Ens sembla més endreçat, més net i més assenyat pronunciar-nos quan l’altra part ja ha decidit”. També ha remarcat que, independentment del resultat a Andorra, el debat a Europa seguiria el seu curs: “No generem cap mal tràngol ni alterem la dinàmica del Parlament Europeu”.

Tot plegat, no obstant això, queda condicionat al fet que l’acord sigui considerat exclusiu. En cas que se’l classifiqui com a mixt, caldria la ratificació posterior per part dels parlaments nacionals dels estats membres, fet que complicaria una eventual aplicació provisional del text, una de les preocupacions expressades per Montaner. Riba ha volgut minimitzar aquesta possibilitat tot assegurant que, si es considera mixt, ho serà per aspectes “poc significatius” i que “no comprometen” el nucli de la negociació.

La sessió ha anat guanyant to a mesura que avançava, especialment quan Escalé ha acusat el Govern de voler condicionar la ciutadania a través del calendari, mentre que Riba ha replicat que l’oposició busca forçar un rebuig. “Les seves declaracions són reveladores: volen que guanyi el no”, ha dit. Escalé ha respost visiblement molest: “Posar en dubte les nostres intencions polítiques és indignant i fals. Mai m’atreviria a dir una cosa semblant sobre vostè”.

Riba ha volgut rebaixar la tensió final del debat reiterant que les institucions europees són conscients de l’existència del referèndum i del seu possible resultat negatiu: “Aquesta situació és normal. Aquest risc reputacional que s’evoca no existeix”, ha conclòs, tot reclamant que no es generi “un clima d’inseguretat absolutament innecessari”.