Riba admet retards en el debat sobre la definició jurídica de l’Acord i assenyala que la decisió pot arribar en “sis mesos”

“El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha explicat, en el marc de la conferència celebrada avui a Andorra la Vella amb motiu dels 35 anys de relacions de El Principat amb la Unió Europea, titulada sota el nom ‘Arreu! 35 anys de relacions Andorra-UE’, quin és l’avenç de les converses sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Ha remarcat que “durant aquest setembre s’han reprès els treballs al Consell de la Unió Europea en el si del grup de l’Associació Europea de lliure comerç (EFTA)que és qui porta el nostre dossier, i hi ha hagut reunió dimarts passat. Avui hi ha hagut un altre i n’hi haurà una tercera programada per finals de mes, amb la qüestió de l’acord d’associació a l’ordre del dia”.
Segons ha recordat Riba, és probable que només quedi pendent “la qüestió del caràcter jurídic de l’Acord”, tot i que la decisió “s’ha de prendre per unanimitat” i això n’ha endarrerit el procés. També ha insistit que el referèndum s’ha de convocar després del tràmit al Parlament Europeu, que “pot allargar-se entre quatre i sis mesos”, i ha admès que l’Acord encara pot variar segons si és qualificat de mixt o no. “Es manté el criteri del servei jurídic del Consell de la Unió que l’acord en si no té elements suficients perquè sigui considerat mixt de manera obligatòria”, ha detallat el secretari d’Estat , afegint que “hi ha aquesta discrecionalitat política que impera, que és el que fa que el procediment s’allargui”
En la mateixa conferència, l’exsecretari general de l’EFTA i exdirector d’Afers Europeus del Govern suís, Henri Gétaz, ha presentat una ponència sobre l’evolució del mercat interior europeu. En aquesta ha explicat que ha estat “un projecte de liberalització, d’obertura econòmica” i que “s’ha convertit en un instrument de la política industrial i econòmica de la UE i ara és un dels pilars de la política de seguretat en el context de la turbulència geopolítica”. Gétaz ha subratllat que tots aquests canvis han afectat els països veïns, que han hagut d’ajustar les seves relacions per garantir l’accés al mercat europeu, “tal com Andorra ha fet fa 35 anys i està a punt de tornar a fer-ho amb l’acord d’associació”.
Per la seva banda, l’excap de Govern Jaume Bartumeu, qui ha participat en la primera taula rodona de la jornada, ha posat èmfasi en les dificultats que Andorra va viure a finals dels anys vuitanta i ha recordat que “si no s’ha arribat a fer aquest acord duaner, queien els cupos i els contingents i Andorra quedava desemparada sense norma clara per importar mercaderies”.
Tot i això, Bartumeu ha estat crític amb la situació actual i ha reclamat implicació a França per desencallar les negociacions: “El que demano al copríncep, com a president de la República, és que ens ajudi a trobar un desllorigador”. També ha denunciat que, malgrat la pressió d’Espanya perquè l’acord es tanqués el 2023, “han passat dos anys i encara no ens han aclarit a on anem”.
La commemoració d’Andorra i la UE reflecteix avenços formals però també dubtes jurídics i polítics pendents
Finalment, l’acte s’ha obert amb el cap de Govern, Xavier Espot, que ha qualificat els 35 anys de l’acord duaner com “una fita històrica” i ha afirmat que l’Acord d’associació suposa “una oportunitat sense precedents per al país”. Ha defensat que el camí recorregut “ens ha d’il·lusionar per aprofundir les relacions amb Europa”.
La primera taula rodona també ha comptat amb l’expert George Baur, que ha aportat una comparació amb Liechtenstein, mentre Bartumeu ha advertit que el pas endavant no ha estat suficient si no hi ha “una configuració institucional sòlida i la voluntat d’acompanyar realment Andorra”.