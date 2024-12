Ordino adjudica treballs per adaptar passos de vianants amb un pressupost de 35.423 euros

El Comú d’Ordino ha adjudicat a Construccions Purroy les obres per millorar i adaptar set passos de vianants de la parròquia amb un pressupost de 35.423 euros. Aquesta iniciativa sorgeix arran de la detecció de diversos passos de vianants que presentaven dificultats per a persones amb diversitat funcional, especialment per aquelles que es desplacen amb cadira de rodes. El projecte té com a objectiu garantir una millor accessibilitat i seguretat per a tots els vianants.

Les actuacions inclouen l’enderrocament del paviment de les vorades i voravies, amb la posterior adaptació perquè els passos siguin plenament accessibles. Les zones que es veuran beneficiades són la carretera de l’Aldosa de la Massana, el carrer de la Costa del Pui, el carrer del Manual Digest, el carrer de la Cultia, dos trams de l’avinguda de la Cortinada, el carrer de les Massanelles i el pont del Vilar de la Cortinada. Els treballs es duran a terme per fases al llarg d’aquest any i en exercicis posteriors, amb un termini d’execució de quatre setmanes per a cada fase.

El projecte del centre geriàtric, ajornat

En paral·lel, el Comú ha aprovat un pressupost per al 2025 de 21,5 milions d’euros. Tot i això, el projecte previst per construir un nou centre geriàtric ha quedat aparcat temporalment. Segons ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma, es tracta d’una decisió estratègica que permetrà una planificació financera que busca equilibrar inversions prioritàries i prudència pressupostàri.

El conseller de la minoria, Enric Dolsa, ha expressat la seva preocupació per aquest ajornament, tot destacant que “el centre geriàtric és una necessitat a llarg termini que no es pot obviar indefinidament”. Dolsa també ha assenyalat que caldria buscar solucions per garantir una atenció adequada a la gent gran de la parròquia, sense posar en risc altres iniciatives ja en marxa.