Liquidació pressupostària dels grups parlamentaris

Montaner defensa la gestió d’Andorra Endavant i atribueix el dèficit del 2024 a una planificació prèvia

La presidenta del grup explica que el balanç negatiu es deu a compromisos pressupostats prèviament i coberts amb l’estalvi de l'anterior

La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha sortit al pas de les informacions que apunten que el seu grup parlamentari va ser l’únic que va tancar l’exercici 2024 amb un balanç negatiu. Segons la liquidació pressupostària publicada al portal de transparència del Consell General, el resultat en negatiu va ser de 6.065,08 euros, una xifra que contrasta amb els saldos positius de la resta de formacions.

Montaner ha volgut justificar el resultat com a conseqüència d’una estratègia de gestió orientada a cobrir compromisos assumits amb anterioritat: “Cada any hi ha una subvenció als grups parlamentaris. Si no gastem tot el pressupost, es pot acumular per a l’any següent. L’any 2023 vam estalviar el màxim perquè preveiem un seguit de despeses importants el 2024, especialment vinculades a l’Acord d’associació”.

La parlamentària ha explicat que part dels fons del 2023 es van reservar per finançar un estudi d’impacte sobre l’Acord amb la Unió Europea, valorat en 50.000 euros, així com per fer venir experts internacionals a una conferència oberta a la ciutadania i per impulsar iniciatives com la creació d’una intel·ligència artificial explicativa del contingut de l’Acord. Segons indica, aquestes accions es van acabar de pagar a començaments del 2025 i es van poder dur a terme gràcies a la previsió pressupostària prèvia.

Montaner ha assegurat que el grup disposa actualment d’un romanent d’uns 30.000 euros, i que, per tant, no hi ha cap situació de desequilibri estructural. “Mai hem estat en negatiu. Hem fet els pagaments amb l’estalvi del 2023. Això és bona gestió i planificació”, ha remarcat, tot comparant la gestió pressupostària amb “una economia familiar” que estalvia per dur a terme projectes.

Segons les dades oficials, Andorra Endavant va percebre l’any passat 111.578,18 euros. La despesa en personal va ser de 14.334,74 euros, la més baixa entre els grups parlamentaris. En canvi, la despesa en activitat ordinària va ser de 103.302,61 euros, dels quals 91.512 corresponen a l’àmbit de “publicitat i representació”.

La resta de formacions van tancar amb superàvit. Demòcrates, amb més de 200.000 euros d’assignació, va gastar 139.000 euros i va obtenir un saldo positiu de prop de 61.000. Concòrdia, amb menys de 77.000 euros rebuts, va acabar amb un romanent de 22.000 euros. El grup socialdemòcrata, amb el mateix import que Andorra Endavant, va destinar més de 60.000 euros a personal i prop de 10.000 a activitat ordinària, i va tancar amb un superàvit de 41.600 euros.