Molné anuncia un pla de xoc contra el contraban de tabac al Pas de la Casa i nega un augment de la delinqüència

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha negat un augment de la delinqüència al Principat en resposta a una pregunta parlamentària del conseller general del grup parlamentari Andorra Endavant, Marcos Monteagudo. “D’acord amb les dades relatives a les intervencions i detencions efectuades en els darrers anys pel Cos de Policia, no es constata un increment de la delinqüència”, ha detallat Monlé.
En els pròxims dies, el ministeri, conjuntament amb la direcció del cos, presentarà les xifres “relacionades amb les conductes que poden afectar la seguretat ciutadana en els últims anys”, les quals “evidencien que no hi ha un augment generalitzat de la delinqüència”. Tanmateix, la ministra ha reconegut que “variacions puntuals determinats tipus de delicte”, però sense una “continuïtat que permeti parlar d’una tendència sostinguda”.
La ministra apunta que els casos esmentats en l’exposició de la pregunta de Monteagudo són “fets aïllats”, que no constitueixen en “un fenomen recurrent”. Ara bé, Monlé ha reconegut que el Pas de la Casa s’ha convertit en un focus de “persones provinents de França que es dediquen al contraban de tabac”, les quals no superen el límit legal de cinc cartons per compra. “Aquesta pràctica no infringeix cap normativa administrativa ni penal andorrana sobre mercaderies sensibles, però genera una sensació d’inseguretat entre la població local”, ha expressat. En aquest sentit, la ministra ha apuntat un pla de xoc davant aquesta situació al Pas.
La ministra ha anunciat un conjunt de mesures per reforçar la lluita contra el contraban de tabac. Es modificarà el Codi penal per convertir en delicte travessar la frontera per punts no autoritzats amb la finalitat d’acumular mercaderia sensible, com el tabac. També es convocarà un concurs per incorporar 15 nous agents de Policia que formaran un grup fix al Pas de la Casa dedicat al control del contraban, als quals s’afegiran 8 agents més d’un procés en curs, sumant un total de 23 efectius.
Paral·lelament, s’obrirà un procés per seleccionar 15 agents de duana, 5 dels quals s’integraran al Grup d’Antifrau amb destinació prioritària al Pas de la Casa. A més, es modificarà la Llei de mercaderies sensibles per augmentar les sancions als comerciants infractors, limitar els horaris de venda i transport de tabac i reforçar-ne el control. I s’aplicarà una moratòria en la concessió de noves llicències de venda de tabac per avaluar l’impacte d’aquestes mesures, tal com ja va anunciar Molné durant la compareixença d’aquest dimarts.