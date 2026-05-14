Marsol defensa les mesures d’inversió estrangera i considera “poc seriós” comparar les dades del 2024 amb les del 2025

“Dir que les mesures del Govern no han sigut efectives en base a la comparació de les dades del 2025 amb les del 2024 és poc seriós”, ha afirmat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en una roda de premsa per defensar les mesures adoptades pel Govern per limitar i reconduir la inversió estrangera, i en la què ha aprofitat per carregar contra les crítiques d’alguns grups parlamentaris que asseguren que les noves regulacions no han tingut impacte.
En aquest sentit, Marsol ha insistit que encara és massa aviat per avaluar els efectes reals de les lleis aprovades els darrers anys. La titular d’Economia ha recordat que la llei de creixement sostenible i dret a l’habitatge es va aprovar l’abril del 2025 i que la seva aplicació efectiva ha estat progressiva. “No podem dir que una llei sigui efectiva al cap de sis o set mesos d’aplicació”, ha remarcat.
Així, ha puntualitzat que moltes de les sol·licituds d’inversió que encara apareixen a les estadístiques corresponen a expedients presentats abans de l’entrada en vigor de les noves mesures i que continuen regint-se per la normativa anterior. També ha recordat que existeixen disposicions transitòries que condicionen l’impacte immediat de les reformes.
La titular d’Economia ha atribuït part de les crítiques a una dinàmica “preelectoral” d’alguns sectors polítics i ha defensat que cal esperar les dades del 2026 per veure els primers efectes consolidats. “Amb les dades del 26 ja es pot veure que les mesures comencen a ser efectives”, ha assegurat. Precissament, aquest migdia s’han explicat algunes dades del primer trimestre en les què s’ha revelat que en els darrers vuit mesos el Govern ha denegat més de 100 sol·licituds d’inversió estrangera perquè “no aportaven valor” o no presentaven projectes prou definits.
En aquesta línia, Marsol ha explicat que actualment es prioritzen iniciatives vinculades als sectors de la innovació, la tecnologia, la salut o la cultura, mentre que es rebutgen operacions centrades únicament en la gestió patrimonial sense activitat concreta ni impacte econòmic. “Presentar una societat per gestionar patrimoni propi sense explicar què es farà, quantes persones es contractaran o quin projecte hi ha darrere, avui dia no s’autoritza”, ha assegurat.
Durant la compareixença, Marsol ha reivindicat que l’objectiu del Govern no és només reduir el volum de la inversió estrangera, sinó canviar-ne el perfil. “La inversió estrangera que estem autoritzant en aquests moments és una inversió que a nivell de nombre baixa però que a nivell de valor puja”, ha afirmat. Segons la ministra, l’Executiu busca atraure projectes “de més qualitat, de més valor afegit i complementaris amb les activitats que tenim al país”.
Per la seva banda, el secretari d’Estat d’Empresa i Diversificació Econòmica, Marc Saura, ha contextualitzat les dades publicades i ha remarcat que les xifres poden veure’s fortament alterades per operacions puntuals de gran volum. Segons ha detallat, el 2025 es van autoritzar operacions per valor de gairebé 800 milions d’euros, però 450 milions corresponen només a quatre operacions de dos inversors. A més, Saura també ha recordat que el 2021 una sola operació de 330 milions d’euros ja va alterar significativament les estadístiques anuals. “Amb els imports que manegem al país, una operació gran pot afectar molt”, ha advertit.
Pel que fa a l’evolució de les autoritzacions, el secretari d’Estat ha destacat que unes 600 sol·licituds autoritzades entre el 2024 i el 2025 han acabat caducant sense arribar a formalitzar-se davant notari. De fet, dels gairebé 968 milions d’euros en sol·licituds presentades el 2025, prop de 297 milions corresponen a operacions ja caducades.
Les dades exposades durant la compareixença mostren que el 2025 es van presentar sol·licituds d’inversió estrangera directa per valor de 967,8 milions d’euros, mentre que les autoritzades van ascendir a 779,8 milions. En canvi, les inversions finalment formalitzades davant notari es van quedar en 118,2 milions, molt per sota de les xifres dels anys anteriors. El Govern atribueix aquest descens al fet que des del 2024 s’ha intensificat el control i s’han començat a denegar més expedients.
Un dels efectes que l’Executiu considera més evidents és el de la prohibició de la promoció immobiliària estrangera, incorporada amb la llei del 2024. Segons les dades presentades, la inversió estrangera en promoció immobiliària ha passat de més de 96 milions d’euros el 2022 a ‘només’ 730.907 euros el 2025, mentre que la inversió formalitzada en aquest àmbit s’ha reduït fins als 459.000 euros. Saura ha assegurat que aquesta és “una mesura que sí que ha tingut efecte”.
Marsol insisteix que aquest nou sistema de control permetrà verificar, al cap de 18 mesos, si les inversions autoritzades s’han materialitzat realment, si han generat activitat econòmica i si compleixen els compromisos presentats inicialment
La compareixença també ha servit per recordar les principals mesures adoptades pel Govern des del 2023 en matèria d’inversió estrangera. Entre aquestes hi ha la moratòria sobre la inversió estrangera immobiliària aprovada el setembre del 2023, la llei del 2024 que va introduir un impost d’entre el 3% i el 10%, va prohibir la promoció immobiliària i va incloure els residents de menys de tres anys dins del règim d’inversió estrangera, així com la llei de creixement sostenible del 2025 i la reforma aprovada aquest 2026, que endureix encara més la fiscalitat sobre aquestes operacions.
Amb tot, Marsol ha insistit que aquest nou sistema de control permetrà verificar, al cap de 18 mesos, si les inversions autoritzades s’han materialitzat realment, si han generat activitat econòmica i si compleixen els compromisos presentats inicialment. “Fins ara això no es podia fer”, ha recordat. Tot i les noves restriccions, la ministra ha descartat de moment impulsar noves limitacions. “Ara per ara hem d’aplicar aquestes mesures i veure com evolucionen”, ha conclòs.