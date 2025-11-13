L’oposició parlamentària qualifica d’“operació innecessària, incoherent i perillosa” la creació d’Andorra Digital

El Consell General ha debatut aquest dijous les esmenes a la totalitat presentades pels grup parlamentari Socialdemòcrata i de Concòrdia al Projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Digital, les quals han sigut finalment desestimades per 17 vots en contra i 9 a favor. En defensa de l’esmena socialdemòcrata, Pere Baró ha argumentat que la proposta del Govern suposa “una operació innecessària, incoherent i perillosa per a la sobirania del país”, i ha denunciat que darrere el discurs de “modernitat i eficiència” s’hi amaga “un pas enrere en transparència i control públic”.
Així, Baró ha sostingut que l’Administració ja disposa dels instruments necessaris en l’àmbit digital i que el que cal “no és una societat anònima, sinó una estratègia digital coherent”, tot remarcant que l’actual Departament d’Andorra Digital pot contractar empreses i signar convenis i alertant que la creació d’una nova societat “fomenta la privatització de dades públiques”. A més, ha qüestionat “el sentit” que una empresa 100% pública participi en una altra entitat igualment pública i ha advertit que la iniciativa pot acabar “buidant de contingut i de personal” el departament actual.
En aquest sentit, el conseller socialdemòcrata ha recordat que el Tribunal de Comptes ja ha emès informes crítics sobre la seva transparència i gestió, i ha afirmat que la digitalització “ha de ser transparent i liderada des del Govern amb garanties públiques i control parlamentari”. Baró ha mantingut que la creació d’una societat anònima “pot donar peu a amiguismes” i ha defensat que “no hi ha major control que estar dins del Govern”.
“La digitalització ha de ser transparent i liderada des del Govern amb garanties públiques i control parlamentari […] Pot donar peu a amiguismes” – Pere Baró
Per part de Concòrdia, el conseller Jordi Casadevall ha explicat que el grup comparteix “els objectius de fons” del projecte, però no la fórmula escollida, posant com a exemple “d’èxit” la implementació de la cartera digital i plantejant que, en lloc de crear una nova entitat, es podrien haver ampliat les competències d’Andorra Business. A més, ha expressat desacord amb el mecanisme de nomenament de la direcció, el qual, al seu parer, hauria de fer-se mitjançant concurs.
Tanmateix, el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha defensat que la creació d’Andorra Digital “fa un pas més per garantir que la transformació sigui irreversible”, assegurant que la societat serà “100% pública i sotmesa a auditories i mecanismes de transparència” i que el projecte “optimitza funcions” sense duplicar estructures ni generar despesa addicional. Així, Rossell ha argumentat que el projecte “arriba en el bon moment”, una vegada consolidada l’estructura existent, i que totes les entitats públiques estan sotmeses a la Llei de contractació pública, rebutjant que la nova societat suposi una pèrdua de control sobre les dades o una porta oberta a “endollar ningú”.
“La creació d’Andorra Digital fa un pas més per garantir que la transformació sigui irreversible […] Serà 100% pública i sotmesa a auditories i mecanismes de transparència” – Marc Rossell
En el torn d’intervencions, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha afirmat que el seu grup comparteix que la digitalització s’ha de liderar “des del mateix Govern” i ha expressat “respecte” davant la creació de la societat pública per possibles “amiguismes i opacitat”. A més, ha considerat que l’Executiu ha demostrat capacitat per impulsar projectes com la cartera digital sense necessitat d’una nova entitat i ha avançat que, en cas de governar, proposaria eliminar-la.
En les rèpliques, Baró ha insistit que el Govern busca “guanyar agilitat perdent transparència i control públic” i ha comparat la iniciativa amb el model d’Andorra Turisme, el qual, segons ha dit, signa contractes “després no poder ensenyar les dades”. Casadevall, per la seva part, ha recordat que el fet de presentar una esmena a la totalitat “no suposa cap retard”, atès que han passat quatre anys des de l’inici del projecte legislatiu. Tanmateix, Rossell ha respost que el Govern disposava de 18 mesos per fer l’avaluació prevista i que s’ha treballat “dins dels tempos”, reiterant que la societat no modificarà l’estructura actual ni comportarà costos addicionals.
El Projecte de llei queda aprovat
Una vegada rebutjades les esmenes a la totalitat, el Consell General ha iniciat el debat del Projecte de llei. Rossell ha afirmat que la iniciativa representa “una aposta decidida pel futur d’Andorra” i que el Govern vol situar el país “en primera línia de la transformació digital”, qualificant la creació de la societat de “pas natural i necessari”. Baró ha reiterat el vot en contra del PS i ha puntualitzat que la crítica a Andorra Turisme no és cap oposició a l’entitat, sinó a la “duplicitat” de models, mentre que Montaner ha tornat a expressar que, al seu criteri, la societat “no és necessària” i ha insistit que “una estructura genera costos i burocràcia”. Finalment, el projecte ha estat sotmès a votació i ha estat aprovat amb 17 vots a favor i 10 en contra.