L’oposició exigeix reformar l’IRPF mentre el Consell General rebutja les esmenes al pressupost 2025

El Consell General ha viscut una jornada clau en què s’han debatut les esmenes a la totalitat al pressupost 2025 presentades per Concòrdia, el Partit Socialdemòcrata (PS) i Andorra Endavant (AE). Les tres esmenes han estat finalment desestimades amb 10 vots a favor i 17 en contra, permetent que el projecte pressupostari del Govern continuï la seva tramitació.

Tanmateix, el president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, ha destacat que el pressupost no afronta els problemes estructurals derivats del creixement demogràfic i la baixa taxa de natalitat, que repercuteixen en la crisi de l’habitatge i la cohesió social. “El país creix més ràpidament que qualsevol altre a Europa en relació amb la seva població, però no disposem de polítiques que incentivin la creació de famílies”, ha apuntat. Tot i valorar mesures com l’augment dels subsidis per a famílies nombroses, ha criticat que el sistema d’exempcions de l’IRPF no s’hagi revisat a fons per fer-lo més competitiu i atreure empreses de valor afegit.

Per la seva banda, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha focalitzat el debat en la necessitat de racionalitzar la despesa pública per reduir l’endeutament, que ja supera els 1.200 milions d’euros. “No es tracta d’apujar impostos, sinó de fer una gestió pública més eficient, eliminant processos innecessaris i reduint la despesa en un 15%”, ha afirmat. Montaner també ha advocat per millorar la inversió en sanitat i fomentar hàbits saludables entre els joves, així com per explorar alternatives com les tiny houses en terrenys públics per abordar la crisi de l’habitatge.

Des del PS, Judith Casal ha qualificat el pressupost de continuista i sense direcció clara, assegurant que “ens trobem en un moment econòmic favorable, però la falta de planificació a llarg termini ens aboca a la improvisació”. Ha defensat que el model actual no és sostenible, assenyalant que “de cada 100 euros del Govern, 26% es destinen a salaris, 12% a béns i serveis, i 46% a serveis públics, mentre que només un 13% es dedica a amortització de deute”. En aquest context, Casal ha insistit que cal “recaptar millor, no més, i garantir el suport a les pimes que constitueixen el 90% del teixit empresarial del país”.

Malgrat els arguments de l’oposició, la majoria parlamentària ha rebutjat les esmenes a la totalitat, assegurant la continuïtat del projecte pressupostari del Govern. Els tres grups que van presentar esmenes han coincidit en la necessitat d’una planificació més estratègica i d’un enfocament més rigorós en la gestió dels recursos públics per afrontar els reptes socials i econòmics del país.