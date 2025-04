Funcionament intern

L’INH proposa una reestructuració de la comissió nacional de l’habitatge per millorar la presa de decisions

Una de les mesures en estudi és l’establiment de criteris objectius per controlar l’augment dels preus del lloguer, seguint l’exemple de Suïssa

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha proposat reformular el funcionament intern de la comissió nacional de l’habitatge per agilitzar el procés de presa de decisions i facilitar l’aplicació efectiva de les mesures derivades. Aquesta proposta s’ha posat sobre la taula en la primera reunió de l’ens celebrada aquest dimecres al matí, la primera des del novembre de 2023. L’objectiu és clar: optimitzar l’estructura operativa de la comissió per fer front a la problemàtica de l’habitatge amb una visió a mitjà termini, fixada en l’horitzó 2027.

Entre els canvis organitzatius plantejats, destaca la creació de dues instàncies diferenciades dins la comissió: una comissió plenària i una de permanent. La plenària, que es reuniria un cop l’any, mantindria la composició actual —amb eventuals ajustos—, mentre que la comissió permanent tindria caràcter trimestral i una funció operativa. Aquesta segona instància estaria formada per un nombre reduït de membres, amb presència fixa de representants de l’INH i del ministeri de Presidència, Treball, Economia i Habitatge, encapçalat per Conxita Marsol.

A la comissió permanent també hi podrien participar tècnics dels comuns i del Govern, així com representants escollits d’entre les entitats presents a la comissió. L’elecció dels vocals no permanents es podria fer mitjançant una llista oberta o per candidatura voluntària, amb l’objectiu de garantir una participació diversa i compromesa. Un cop consensuat el nou model intern, es traslladarà la proposta al Govern per a la seva validació i eventual modificació.

A banda d’aquesta reforma estructural, s’ha anunciat l’inici d’un procés de recollida de propostes concretes per abordar la situació de l’habitatge. Entre les línies d’actuació que es posaran a debat hi ha mesures inspirades en models europeus —com el suís— que limiten l’increment dels lloguers, tant en contractes nous com vigents, mitjançant criteris objectius i mecanismes de mediació. També s’ha plantejat la creació d’una borsa d’habitatge amb contraprestacions per als propietaris i acompanyament als llogaters, així com incentius fiscals per afavorir el lloguer i la construcció d’habitatges a preu regulat.

Altres iniciatives inclouen programes de convivència intergeneracional entre joves i persones grans, així com mesures per facilitar la compra del primer habitatge destinat a residència habitual. Totes aquestes propostes, segons l’INH, responen a la necessitat de fer front “amb urgència i eficàcia” a la creixent dificultat d’accés a l’habitatge al país.