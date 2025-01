Liechtenstein comparteix l’experiència de l’adhesió a Europa: “Volíem sentir-nos part d’alguna cosa”

Aquest divendres, la ministra d’Afers Exteriors, Educació i Esports de Liechtenstein, Dominique Hasler, ha visitat Andorra en una jornada de treball centrada en l’enfortiment de les relacions bilaterals i la commemoració del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre els dos països. La trobada ha servit per explorar noves col·laboracions en els àmbits cultural, econòmic i esportiu, així com per reflexionar sobre l’experiència de Liechtenstein amb la Unió Europea (UE).

Un dels punts destacats de la reunió ha estat la participació de Liechtenstein als Jocs dels Petits Estats, els quals tindran lloc el pròxim mes de maig. Segons s’ha avançat, el país comptarà amb una àmplia representació. A més, s’han tractat altres reptes compartits, com el rol dels petits estats en l’àmbit de l’ONU i la promoció de comunicacions laterals dins el context europeu.

En l’àmbit econòmic, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat que s’està treballant en una possible col·laboració entre les Cambres de Comerç dels dos països. “La nostra Cambra té molt interès a compartir experiències amb la de Liechtenstein, i organitzarem una trobada durant aquest any”, ha afirmat Tor. Durant la reunió, Andorra també ha proposat que Liechtenstein sigui el país convidat a la biennal L’Andart 25, seguint l’exemple de San Marino en l’edició anterior. Aquesta iniciativa cultural té com a objectiu reforçar els vincles entre els dos països i promoure l’intercanvi artístic. Hasler ha acollit positivament la proposta, la qual s’emmarca en les celebracions del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques.

La visita també ha servit per compartir l’experiència amb l’Acord que Liechtenstein va signar en relació al Lliure Accés al Mercat Europeu, aprovat el 1995 després d’un referèndum al país. En aquell moment, el país va donar el ‘sí’ a l’adhesió, mentre el seu país veí, Suïssa, es va posicionar en contra. Segons Hasler, “volíem sentir-nos part d’alguna cosa, perquè sense Europa mai vam tenir èxit”. Tot i les estretes relacions entre ambdós estats, la ministra ha subratllat que la decisió de Suïssa “no va influenciar” la posició de Liechtenstein.

La ministra ha destacat que aquest acord ha permès al seu país “diversificar l’economia i centrar els mercats europeus al país”, i que ha estat una oportunitat per créixer econòmicament. En paraules de Hasler, “és important que hi hagi la discussió i el referèndum en un sistema democràtic sobre els pros i contres de l’acord. Quan vam haver de votar, vam veure que hi havia parts negatives, però la majoria eren aspectes positius”.

Tot i que el Govern encara no ha fixat una data per a un possible referèndum sobre l’Acord d’associació amb la UE, Hasler ha felicitat les negociacions del país amb Europa. “Les relacions bilaterals que mantenim van bé. Aquesta és una oportunitat per donar les gràcies al país per compartir experiències i intercanvis d’una forma tan oberta”, ha declarat. La ministra ha conclòs la visita amb una conferència al migdia a l’Andorra Park Hotel, on ha reflexionat sobre els 30 anys de relació del seu país amb les institucions europees.