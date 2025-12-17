L’Executiu planteja la creació d’un grup fix policial al Pas de la Casa i nomena nou nous agents en període de formació

La possibilitat de crear un grup fix de Policia destinat al Pas de la Casa ha fet un pas endavant amb el nomenament de nou nous agents en període de formació. La decisió ha estat aprovada pel Consell de Ministres a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné.
Aquests nous efectius se sumen a les quinze places que actualment es troben en fase de concurs públic, fet que permet projectar un increment total de 24 agents al cos policial. L’augment de personal respon a la voluntat de reforçar la vigilància i la seguretat en aquest punt del territori.
Segons ha informat el Govern, l’ampliació dels efectius ha de permetre donar resposta a les mesures anunciades el passat mes d’octubre per fer front al contraban de tabac i millorar el control a la zona. En aquest marc, la constitució d’un grup estable al Pas de la Casa es presenta com una de les opcions operatives previstes.
Pel que fa al procés de formació, tant els nou agents nomenats com els que resultin del concurs duran a terme un itinerari conjunt de nou mesos. La previsió és que, un cop completat aquest període, es puguin incorporar al cos en règim de prova a finals del 2026.