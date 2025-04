Autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer

L’Executiu manté la quota general d’immigració en 900 autoritzacions per garantir el creixement sostenible

El nou reglament manté la reducció aplicada el 2024 i preveu una ampliació del contingent de fins al 30% si la demanda ho requereix

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el nou Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer, que fixa en 900 el nombre màxim de permisos per a aquest 2025. La mesura, que entra en vigor demà dijous 24 d’abril, manté el mateix contingent que l’any passat, amb l’objectiu de consolidar la reducció adoptada el 2024 i tornar als nivells previs a la pandèmia.

D’aquest total, 702 autoritzacions corresponen a treballadors amb residència al país, mentre que 198 es reserven a fronterers. El termini per presentar les sol·licituds al Servei d’Immigració romandrà obert fins al 31 d’octubre. A més, el Reglament preveu la possibilitat d’una ampliació del contingent en un màxim del 30%, si la demanda ho justifica.

En aquest sentit, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la línia de contenció iniciada l’any passat es manté intacta. “Hem continuat amb la tendència. L’any passat es va reduir un 30% la quota; el 2023 hi havia un contingent de 2.709 autoritzacions de quota general, i el 2024 el vam reduir a 900”, ha assenyalat.

Casal també ha apuntat que la xifra aprovada per a aquest 2025 suposa mantenir-se en el criteri que ha regit des de la darrera gran reducció. “Des del 2019 que no teníem aquestes xifres. Si mirem el total de quota atorgada, el 2023 es van concedir 5.900 permisos. El 2024, la xifra es va reduir un 36%, fins als 1.800. Ara ens plantegem seguir amb aquest criteri”, ha explicat.

El ministre ha recordat que la quota general es revisa dues vegades a l’any, una a la primavera i una altra a finals d’octubre. Per això, ha afirmat que caldrà “esperar per veure què es farà a la tardor”. A banda d’aquesta quota general, el Govern ha anunciat que també es tornarà a obrir una quota específica per a treballadors de temporada d’estiu, com ja és habitual, per cobrir necessitats puntuals del teixit econòmic, especialment en sectors com la restauració o el turisme.