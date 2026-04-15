Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre portaveu, Guillem Casal. | SFGA / JAViladot
El Periòdic d'Andorra
Pressupost 2026

L’Executiu descarta revisar a la baixa les previsions econòmiques malgrat la guerra d’Iran: “No tenim els inputs“

Casal apunta que “els indicadors que tenim no ens fan albirar una situació alarmant” i manté que l’escenari econòmic es manté encara estable

El Govern descarta per ara una revisió a la baixa de les perspectives econòmiques d’Andorra per a aquest any arran de la guerra d’Iran, tal com sí que ho han avançat altres països. Així ho ha confirmat el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha explicat que “de moment, les previsions que fa el Ministeri de Finances, i que ha fet al voltant de l’elaboració pressupostària per al pressupost d’aquest 2026, és atenent a un creixement que, de moment, no tenim els inputs que pugui haver-hi una revisió a la baixa“.

En aquest sentit, el ministre ha recordat que el ministeri sempre treballa “des del punt de vista conservador”, i així s’exemplifica amb el tancament del darrer exercici, en què s’ha registrat un superàvit de 88 milions d’euros, la qual cosa “ens ha permès reduir el deute per sota la barrera del 30% respecte del Producte Interior Brut (PIB). Amb tot, ha apuntat que “els indicadors que tenim a hores d’ara no ens fan albirar una situació alarmant al país”.

Tot i aquesta visió, Casal ha assegurat que el conflicte d’Iran “és una situació que analitzem constantment” i, en cas que s’hagués de fer alguna revisió pel que fa a les perspectives econòmiques, “la duríem a terme”, tot i que ha insistit que “no tenim cap situació que plantegi una diferència del que vam preveure a inici”.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu