L’Executiu descarta enviar Israel a la Cort Penal Internacional i manté les condicions per reconèixer Palestina

El portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, ha respost aquest dimecres, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, a la proposta del Partit Socialdemòcrata d’elevar Israel a la Cort Penal Internacional: “No ens correspon fer el pas que demana el PS d’enviar Israel a la Cort Penal Internacional, no és la competència nostra”, ha respost de manera contundent el també ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.
En aquest sentit, el portaveu governamental ha reiterat que la posició del Govern pel que fa al reconeixement de l’estat de Palestina es manté inalterada respecte de les darreres setmanes. Segons ha explicat, l’Executiu treballa en aquest àmbit, però el pas només es podrà donar si es compleixen les tres condicions ja esmentades en altres ocasions. “Que hi hagi un nombre prou ampli de països que procedeixin al reconeixement, que la pau estigui garantida i que el reconeixement de Palestina no signifiqui en cap cas avalar el règim de Hamàs“, ha ponderat.
Per tant, des de l’ens governamental es recorda que la situació que es planteja és la mateixa que es va explicar fa unes setmanes i “estem treballant per si es donen aquestes condicions”, ha apuntalat Casal. En aquesta línia, ha volgut remarcar que “no tenim dates concretes. Estem monitorant la situació dia a dia i en contacte bilateral amb altres països per conèixer els seus interessos“, concloent la seva intervenció afegint que “en el moment que es compleixin els requisits, el Govern estarà en disposició de reconèixer l’estat de Palestina”.