L’Executiu, a l’espera del Tribunal Constitucional per valorar possibles canvis en la llei de conflictes col·lectius

El portaveu del Govern, Guillem Casal, ha deixat en mans del Tribunal Constitucional qualsevol decisió sobre una possible modificació de la Llei de mesures de conflicte col·lectiu perquè es pronunciï sobre la conformitat de dos articles del text en el cas de Coopalsa.
La seva intervenció arriba després que la sala civil del Tribunal Superior instés a plantejar una acció d’inconstitucionalitat en detectar alguns dubtes sobre dos preceptes que regulen la fórmula d’arbitratge aplicada en el conflicte laboral de la companyia de busos arran del laude que va donar la raó al comitè d’empresa en la concessió dels horaris intensius.
Casal ha subratllat que el procediment continua obert i que cal esperar la decisió del Constitucional abans d’avançar qualsevol escenari. «Estem en una situació que el Govern encara no es pot plantejar de certa o incerta en aquest cas. Aquesta situació està ‘sub iudice’ encara», ha explicat. El ministre ha remarcat que l’Executiu s’esperarà al dictamen del tribunal i, en aquest sentit, ha indicat que el Govern i els grups parlamentaris valoraran, un cop hi hagi resolució, si cal «fer una puntualització» de la normativa vigent.
Segons Casal, l’Executiu actuarà en funció del que determini el Constitucional, ja sigui obrint la porta a una reforma o mantenint el text actual. «Si després d’això se n’ha de derivar una modificació, evidentment ens cenyirem el que acabi fallant el Tribunal Constitucional.
D’altra banda, «potser el Tribunal Constitucional acaba reconeixent la normativa existent del país i, per tant, potser no cal fer cap modificació», ha comentat. El portaveu ha conclòs que, quan hi hagi la resolució, «ho acabarem valorant en aquell moment».