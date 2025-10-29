Les empreses de fins a 30 treballadors hauran de disposar d’un delegat assalariat per garantir la representació

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de modificació de la Llei de relacions laborals, una proposta impulsada per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que busca ampliar la representació dels treballadors dins el sector privat i fomentar la creació de comitès d’empresa i convenis col·lectius.
Amb la nova regulació, totes les empreses de fins a trenta empleats, incloses aquelles amb un sol assalariat, hauran de disposar d’un delegat dels treballadors. S’elimina així la figura antiga del representant amb mandat, que fins ara s’aplicava a les empreses petites.
Marsol ha remarcat que l’objectiu és que “cada vegada hi hagi més comitès d’empresa i més convenis col·lectius, perquè és positiu per al bon funcionament de les relacions laborals”. També ha confirmat que el text entrarà a tràmit parlamentari de manera immediata, amb la previsió que “ben aviat sigui una realitat”.
Pel que fa a les empreses amb més de trenta treballadors, es manté el nombre de representants previst per llei, però s’introdueix més flexibilitat per evitar que quedin sense òrgans interns de representació. Així, si no s’hi presenten prou persones, el comitè podrà constituir-se amb menys membres del que estava fixat, com ara tres en lloc de deu.
El projecte també rebaixa del 15% al 10% el percentatge mínim de la plantilla necessari per sol·licitar eleccions. Els treballadors podran adreçar la petició al Departament de Treball del Govern i la seva identitat restarà confidencial. A més, el propietari o directiu de l’empresa també podrà promoure el procés electoral. “Fins ara, les eleccions només es podien convocar si un 15% dels treballadors ho demanava. Ara, amb un 10% serà suficient, i també hi haurà la possibilitat que l’empresari les impulsi”, ha detallat Marsol.
La reforma introdueix noves garanties per a les persones que decideixin presentar-se com a candidates. Els membres del comitè mantenen la protecció de dos anys després de finalitzar el mandat, i a partir d’ara, els candidats no escollits tampoc podran ser acomiadats durant sis mesos. A més, s’elimina el límit estricte de dos mandats consecutius, de manera que el mateix comitè podrà repetir si no hi ha altres aspirants.
Actualment, el Ministeri de Treball té constància de només quatre o cinc convenis col·lectius vigents al país, alguns dels quals corresponen a entitats públiques com el SAAS. “Volem que aquesta situació canviï, especialment a les empreses grans, perquè negociar salaris, horaris i condicions serà més fàcil i beneficiós per a tothom”, ha conclòs Marsol.