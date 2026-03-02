Les dones electes prenen el Consell General per reivindicar que la igualtat encara és una tasca pendent a Andorra

Per primera vegada, l’hemicicle del Consell General no ha estat només escenari de debat polític, sinó també d’una fotografia amb càrrega simbòlica. Les dones electes del Consell General, del Govern, dels set comuns i representants de diferents institucions del país (en total, una cinquantena), s’han reunit conjuntament per commemorar, amb antelació, el Dia Internacional de la Dona.
L’acte ha començat amb la intervenció de la subsíndica general, Sandra Codina, qui ha apel·lat directament al significat del moment. L’hemicicle, ha dit, és “el reflex d’una societat que ha avançat, però que continua avançant”. I ha recordat que la igualtat “no és una meta que s’assoleix i queda fixada per sempre, sinó una meta constant”. El missatge no ha estat triomfalista, sinó de continuïtat i responsabilitat.
La part central de la trobada ha estat la lectura de la Declaració institucional en favor de la igualtat de gènere i contra qualsevol forma de sexisme, un text treballat de manera conjunta entre institucions. La lectura ha anat a càrrec de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, en representació dels comuns; de les conselleres generals Maria Àngels Aché, Laia Moliné i Berna Coma, i de la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, en representació del Govern.
El document evita l’autocomplaença, tot reconeixent que la Llei 6/22 va suposar “un avenç significatiu”, però adverteix que és “un punt de partida i no d’arribada”. La igualtat formal, es defensa, no és suficient si no es tradueix en desplegament efectiu, recursos i mecanismes d’avaluació que en garanteixin l’impacte real. La transformació, diu el text, ha de ser “profunda”, perquè les desigualtats no són només legals, sinó també socials, econòmiques i culturals.
També es posa el focus en la presència femenina en els espais de decisió. Tot i els avenços cap a la paritat en àmbits com el polític, el diplomàtic o el judicial, es reconeix que en altres sectors —com l’empresarial, l’esportiu o els mitjans de comunicació— la representació continua sent insuficient i sovint condicionada per estereotips persistents.
Un dels fragments més contundents és el que fa referència a la violència digital. “Les dones som les principals destinatàries de comentaris degradants, intimidatoris i sexistes”, recull el discurs, el qual també alerta que aquesta violència “no és virtual” perquè té conseqüències reals en la salut mental, la reputació i la participació democràtica. En un país petit com Andorra, es remarca, l’impacte pot ser encara més amplificat.
La declaració també apel·la a la responsabilitat de plataformes i mitjans, i defensa la necessitat de disposar de dades objectives i indicadors verificables per poder mesurar els avenços i detectar els obstacles. Sense dades, ve a dir el document, no hi ha polítiques públiques eficaces.
El text conclou amb una afirmació que sintetitza l’esperit de la jornada: “La igualtat no és una concessió, sinó un dret”. I recorda que una democràcia plena només és possible si és també igualitària. La imatge de totes les dones electes reunides a l’hemicicle és històrica, però el mateix discurs deixa clar que el repte no és només ocupar l’espai, sinó transformar-lo.