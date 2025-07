Tendència de creixement sostingut

L’Institut de l’Habitatge rep 1.213 consultes durant el primer semestre del 2025, un 20% més que l’any anterior

L’habitatge protegit concentra el 21,7% de les demandes, seguit pels ajuts públics, l’actualització de rendes i la pròrroga dels contractes de lloguer

Durant el primer semestre del 2025, l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha atès un total de 1.213 consultes, una xifra que ja representa el 72% del total registrat l’any anterior i suposa un increment del 20% respecte al mateix període del 2024. L’increment s’inscriu en una tendència de creixement sostingut des de la creació del servei, el qual ha triplicat el nombre de consultes rebudes en comparació amb les del primer semestre del 2020.

D’aquest total, el 90,7% han estat consultes catalogades com a freqüents. El motiu més habitual continua sent l’interès per l’habitatge protegit —que inclou tant els habitatges a preu assequible com els de protecció pública— amb un 21,7% del total, una xifra impulsada per la implementació del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Preu Assequible el mes d’abril del 2024 i per la publicació de les primeres ofertes públiques. Segueixen les consultes sobre requisits i documentació per accedir als ajuts en matèria d’habitatge, amb un 18%; l’actualització de les rendes d’arrendament segons la variació de l’IPC (16,2%), i la pròrroga forçosa dels contractes (15%).

Altres temes tractats amb menor freqüència inclouen la recuperació de l’habitatge per a ús propi o familiar (7,4%), els desperfectes i les reparacions (3,2%), l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (3,1%), el preavís per renúncia al contracte d’arrendament (3%) i qüestions sobre el consum i el seu repartiment (2,8%). Les consultes menys habituals, que representen el 9,3% restant, fan referència a temes com el retorn de fiances, les clàusules contractuals, els deutes o qüestions relacionades amb la comunitat de propietaris.

Pel que fa al perfil de les persones usuàries, un 44% de les consultes provenen de persones arrendatàries, un 20% de propietaris d’edificis o habitatges, i el 36% restant corresponen a immobiliàries, gestories, particulars o derivacions procedents d’altres departaments del Govern i institucions del país. En relació amb el gènere, el 53,4% dels consultes les han fet dones i el 46,6%, homes. En paral·lel, el programa extraordinari d’avals per a la compra d’habitatge per a residència habitual i permanent ha generat 73 consultes durant aquest primer semestre, acumulant un total de 278 des de la seva posada en marxa. L’INH ha rebut 14 sol·licituds, corresponents a 26 persones. D’aquestes, 11 han estat resoltes favorablement, una de manera desfavorable i dues han estat renunciades.