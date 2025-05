Assemblea general anual

L’Empresa Familiar alerta de l’impacte dels “corrents cada cop més populistes” en les decisions polítiques

L’entitat demana més rigor i dades en l’elaboració de polítiques, i aposta per un model de país basat en la col·laboració publicoprivada

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha celebrat aquest divendres la seva assemblea general anual, en la qual ha fet balanç dels darrers anys de feina en diversos àmbits com l’Acord d’associació amb la Unió Europea, les connexions aeroportuàries amb Andorra-la Seu i el foment de la col·laboració entre el sector públic i el privat.

En el discurs d’obertura, el president de l’EFA, Daniel Armengol, ha subratllat la complexitat del context actual, assenyalant que “tenim multitud de reptes locals, tant en la perspectiva de l’Acord d’associació amb tots els canvis legislatius que implicaria, com amb l’aparició de normatives i corrents cada cop més populistes que influeixen fortament en les decisions polítiques que es prenen”. En aquest sentit, ha insistit en la importància que els polítics prenguin decisions fonamentades en dades i criteris tècnics.

Armengol ha remarcat la necessitat de continuar treballant per un model de país que prioritzi la diversificació econòmica i la millora de la competitivitat empresarial. També ha reiterat la voluntat de l’entitat d’enfortir el diàleg i la cooperació entre els sectors públic i privat.

Pel que fa a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, ha indicat que, tot i no saber encara si serà considerat un acord mixt, “estem jugant amb els terminis per tenir-ho tot consensuat a les portes, si s’escau, d’un referèndum”. En aquest sentit, ha anunciat la voluntat d’organitzar un esdeveniment obert, profund i rigorós amb participació de totes les veus per analitzar les implicacions reals de l’acord per al país i el seu teixit empresarial.

Durant la trobada, Armengol també ha posat sobre la taula altres temes prioritaris, com l’actualització del marc laboral i la necessitat d’afrontar amb rigor i visió de futur la reforma de la CASS. Finalment, l’assemblea ha validat la continuïtat de la junta directiva fins a la pròxima convocatòria i ha aprovat els comptes anuals. Entre els aspectes destacats de la gestió, figuren la formació, l’anàlisi i la divulgació de continguts rellevants per a l’empresa com a tres dels pilars principals.