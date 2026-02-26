Laura Camps jura el càrrec amb l’habitatge i la reforma econòmica com a grans reptes marcats per Espot

La nova secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Laura Camps, ha jurat el càrrec aquest dijous amb una llista de reptes clara sobre la taula. El cap de Govern, Xavier Espot, ha aprofitat l’acte per marcar-li directament les prioritats d’un tram final de legislatura que es preveu intens.
“Molts reptes en pocs mesos”, ha resumit Espot, abans de desgranar els principals fronts oberts. En matèria econòmica, ha situat com a prioritària la simplificació de tràmits, especialment en l’àmbit del comerç, així com el desplegament de reformes clau aprovades aquesta legislatura, com la del sistema d’inversió estrangera i l’aplicació de recomanacions internacionals en matèria societària. També ha apuntat al foment de la negociació col·lectiva en l’àmbit laboral com un dels eixos a consolidar.
Però el centre del discurs ha tornat a ser l’habitatge. En aquest sentit, Espot ha recordat que l’accés a un pis digne és “un dels grans desafiaments” del país i una de les prioritats fonamentals del Govern. D’aquesta manera, el cap de l’Executiu ha posat en valor les mesures estructurals impulsades els darrers mesos per ampliar el parc d’habitatges a preu assequible, amb l’objectiu d’arribar a 500 pisos abans de final de legislatura, així com el programa d’avals per facilitar la compra del primer habitatge, del qual ja s’han atorgat els set primers.
Segons Espot, totes aquestes iniciatives representen “un canvi de magnitud en la política d’habitatge que s’havia fet fins ara” i han de permetre passar de la gestió d’una situació conjuntural a la construcció d’una política pública duradora, capaç d’aportar estabilitat al mercat i seguretat jurídica a la ciutadania. Una acció que ha vinculat directament amb el dret constitucional a un habitatge digne.
En aquest context, Espot s’ha mostrat convençut que l’experiència de Camps serà “especialment valuosa” en l’etapa d’execució dels projectes i desplegament de polítiques públiques. Seguidament, ha destacat la seva trajectòria jurídica i institucional dins l’Administració pública andorrana, amb responsabilitats al Comú de la Massana i anteriorment al Comú d’Andorra la Vella, així com en l’àmbit de la direcció jurídica i la coordinació institucional.
“Avui és un dia important no només per la Laura i per la seva família, sinó pel Govern i pel país”, ha afirmat Espot, tot subratllant que amb el seu jurament s’incorpora al servei públic nacional una professional amb un perfil “particularment adequat” per assumir les responsabilitats de la secretaria d’Estat.
En el tram final de la seva intervenció, Espot ha volgut agrair-li el pas fet en aquesta fase de la legislatura. “No és fàcil fer el pas quan el tros que queda per recórrer no és un mandat complet”, ha reconegut, tot assegurant que la decisió “diu molt de la teva vocació de servei públic i del teu patriotisme”, ha conclòs.
Cal recordar que Camps substitueix Jordi Puy, que assumirà el càrrec de cap de gabinet del cap de Govern la setmana vinent, en un relleu acordat pel Consell de Ministres a proposta de la titular de la cartera, Conxita Marsol.